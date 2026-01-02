Llega a las Islas Canarias la primera barcaza de 2026, con 144 migrantes a bordo

Un cayuco con 283 migrantes de origen subsahariano, entre ellas 28 menores, ha llegado a El Hierro después de seis días de navegación desde que salieron de Barra, en Gambia. ( EFE/GELMERT FINOL )

La primera embarcación que ha llegado en 2026 a las españolas Islas Canarias, en el océano Atlántico, con inmigrantes a bordo arribó el 1 de enero a la isla de El Hierro y llevaba a bordo a 144 personas de origen subsahariano, entre ellas 8 menores, informaron a EFE este viernes fuentes del servicio de salvamento marítimo de España.

La embarcación arribó ayer a las siete de la tarde (hora local y GMT) por sus propios medios al muelle de La Restinga, una localidad de El Hierro, la más occidental de las Islas Canarias.

Los ocupantes de la embarcación, entre los que también había 29 mujeres, presentaban buen estado de salud general.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 7 días por el océano Atlántico partiendo desde Banjul, la capital de Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de ese país y también de Senegal, Malí, Guinea Bisáu y Guinea-Conakry.

Los tripulantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado en un pueblo de El Hierro, donde serán atendidos por miembros del colectivo "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

Las Islas Canarias reciben anualmente a miles de migrantes que parten en precarias barcazas, conocidas como cayucos o pateras, desde las costas africanas.

Sin embargo, la llegada de migrantes a esas islas españolas del océano Atlántico a través de la conocida como "ruta canaria", de las más mortíferas del mundo, descendió en 2025 alrededor de un 60 %, mientras que subió significativamente la llegada de cayucos a las Islas Baleares, otro archipiélago español ubicado en el mar Mediterráneo.

Llega otro cayuco a El Hierro este viernes

Además, este viernes llegó a El Hierro otro cayuco en el que viajaban 283 personas de origen subsahariano, entre ellas 28 menores y 42 mujeres, informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

Los viajeros, procedentes de Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Costa de Marfil y Mali, llegaron a El Hierro tras seis días de navegación desde que salieron de Barra, en Gambia.

Como ocurrió con los 144 migrantes que llegaron el jueves, los tripulantes de esta embarcación fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que hay en un pueblo de El Hierro, y allí serán atendidos por miembros de "Corazón naranja - Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.