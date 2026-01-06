Edmundo González analiza con Felipe González la transición democrática en Venezuela

Imagen de la conversación entre Edmundo González y Felipe González, publicada en la cuenta del líder venezolano en su cuenta en X, este mártes 6 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha conversado con el expresidente del Gobierno español Felipe González sobre la transición democrática en Venezuela tras la intervención militar norteamericana y el traslado de Nicolás Maduro a EE.UU., donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", escribió González Urrutia en la red X este martes.

La democracia, prosigue el mensaje, se construye con "principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos".

González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, agradece a Felipe González esta "buena conversación", que ilustra con varias fotografías de la reunión.

Fue el candidato presidencial de la principal coalición antichavista en julio de 2024, pero el resultado electoral oficial dio el triunfo a Maduro para un nuevo mandato entre denuncias de la oposición de "fraude masivo".

El vaticinio de Felipe en enero de 2025

El expresidente español Felipe González vaticinó que el líder chavista Nicolás Maduro acabará como el depuesto presidente sirio, Bachar al Asad, pese a haber asumido este viernes la Presidencia de Venezuela tras protagonizar «un golpe de Estado», afirmó en una entrevista con EFE, publicada el 10 de enero de 2025.

«Este señor es no solo es un tirano que ha dado un golpe de Estado, sino que en realidad es el artífice de una ´robolución´, no representa a nadie, cada vez menos, y cada vez está más cerca de lo que le ha pasado al (expresidente) de Siria», aseguró este viernes.

En su opinión «el régimen está acabado». «¿Cuánto va a durar en ese proceso de liquidación? Es imprevisible, pero que está liquidado, no cabe la menor duda», señaló.

También manifestó:

"Al frente de España hay un Gobierno y ese Gobierno tiene que tomar la decisión de pedir en el Consejo Europeo que se tomen todas las decisiones que lleven a la recuperación de la libertad y de la soberanía del pueblo venezolano" Felipe González Expresidente de español. “

Una postura que, a su juicio, debería incluir el reconocimiento de González como presidente electo, postura que tomaron países como Estados Unidos.