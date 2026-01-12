¿De dónde salió el buque africano con casi 10 toneladas de cocaína decomisadas en España?

La Policía y la Armada Española han apresado en el Atlántico al United S., un carguero con un alijo de unos 7,000 kilos de cocaína, según las primeras estimaciones. ( EFE/MIGUEL BARRERO )

El carguero United S, apresado por la Policía y la Armada Española a 535 kilómetros de las islas Canarias con la colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), transportaba el mayor alijo de cocaína aprehendido hasta la fecha en el mar por unas fuerzas de seguridad europeas: 9,994 kilos.

Según informaron este lunes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife los responsables de la operación, el buque, de bandera de Camerún, fue abordado en el océano Atlántico por agentes del grupo de operaciones especiales de la Policía española, que detuvieron a sus trece tripulantes, de nacionalidades india y serbia.

La operación, denominada Marea Blanca, supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por la Policía Nacional española en toda su historia.

Asalto al buque

El asalto al United S, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto europeo, tuvo que adelantarse porque varias lanchas rápidas se aproximaban al buque, presumiblemente para transbordar la droga. EFE

Registros de seguimiento marítimo de embarcaciones muestran que el United S (IMO 7359149) tiene historial reciente de actividad en puertos de Brasil y África occidental, de acuerdo con datos AIS recopilados.

Los últimos puertos detectados antes de su abordaje incluyen Vila do Conde y Fortaleza, en Brasil, donde recaló entre noviembre y diciembre de 2025, y Banjul, en Gambia, con llegada y salida en noviembre pasado.

Estos datos encajan con el patrón de movimientos de un mercante que operaba transportando carga general en rutas transatlánticas entre Sudamérica, África y, presuntamente, Europa, antes de su interceptación cerca de las Islas Canarias este lunes.

Las autoridades españolas no han oficializado aún un desglose completo de la ruta del buque en los días previos a la aprehensión.

Aun así, los registros libres de AIS públicos confirman que el United S estuvo activo en el Atlántico Sur y en el Atlántico medio en las semanas recientes antes de su abordaje, lo que coincide con la hipótesis de que cargaba mercancías en Brasil rumbo a Europa cuando fue interceptado.

Las investigaciones siguen abiertas. Las fuerzas de seguridad quieren determinar la procedencia exacta del cargamento de cocaína y si el buque fue utilizado —de manera legítima o fraudulenta— para el transporte de sal u otros bienes como cobertura para la droga.

Las autoridades también analizan a los trece detenidos para establecer responsabilidades penales y conexiones con redes internacionales de narcotráfico.