El Gobierno español limitará alquiler de temporada y bonificará a quienes no suban precios

Pedro Sánchez, presidente español, anunció este lunes varias medidas que buscan reducir el precio de los alquileres de viviendas. ( EFE )

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes que aprobará en las próximas semanas un decreto ley con tres medidas que recogen incentivos para los propietarios de viviendas que no suban el precio a sus inquilinos e iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.

El decreto dará una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los propietarios que renueven sus contratos sin aumentar el precio del alquiler a sus inquilinos, lo que beneficiará a los 3 millones de hogares en alquiler que hay en el país.

Esto, según avanzó Sánchez, compensará las ganancias que obtendrían si subieran ese precio.

Además, calificó esa medida como una con la que "ganan todos"; los propietarios, los inquilinos y la sociedad, pues en 2026 cientos de contratos de alquiler tendrán que renovarse.

Una gran parte de la población de España, sobre todo jóvenes, se enfrenta a subidas "desproporcionadas" que responden a la "codicia y la especulación", y se ve obligada a dejar sus casas y volver a empezar de cero, añadió el presidente de Ejecutivo.

Además, incidió en que muchos ciudadanos que buscan un piso de alquiler solo encuentran habitaciones a precios "inasumibles", lo que impide a miles de personas tener un hogar con "estabilidad, seguridad y predictibilidad".

Sánchez informó que se limitarán también los contratos de alquiler de temporada, que en Madrid se triplicaron desde 2023, fijando condiciones estrictas para que se puedan considerar como tales.

Al mismo tiempo, se establecerá un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación de alquileres de corta duración.

El decreto ley también frenará el abuso del alquiler de habitaciones, de forma que la renta total no supere el precio del contrato de la vivienda completa.

Un tema candente en España

La vivienda volvió a ser en 2025 uno de los temas candentes en España, fruto de los desequilibrios entre la oferta y la demanda y la continua subida de los precios, que siguen agravando los problemas de acceso para buena parte de la población.

La crisis de la vivienda se mantiene en el centro del debate social y político en España y ocupa un lugar importante en las preocupaciones de la ciudadanía, según encuestas como la del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que lo sitúa como el segundo problema de los españoles.

En el tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre registró un incremento interanual del 12.1 % hasta alcanzar un valor medio de 2,153,4 euros por metro cuadrado, el mayor importe registrado en la serie histórica de la estadística del Ministerio de Vivienda, que arrancó en 1995.