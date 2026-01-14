España presentará la candidatura para dos gigafactorías europeas de IA

También China ha marcado 2027 como fecha para lograr un suministro seguro y fiable de tecnologías clave para IA. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de España presentará una candidatura para que la localidad de San Fernando de Henares (Madrid) acoja una de las futuras gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea (UE), además de otra anunciada anteriormente en la provincia de Tarragona (noreste).

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, explicó este miércoles, en el foro Spain Investors Day, que la propuesta prevé la instalación en Madrid y otra en Móra la Nova (Tarragona) dentro del concurso que la Comisión Europea tiene previsto abrir próximamente para elegir, al menos, cuatro gigafactorías en Estados miembros.

Aseguró que, "en tiempos de división intencionada, este tándem busca convertir a España en un campeón imparable de la IA" dentro de la Unión Europea.

Inversión y cronograma

La inversión público-privada conjunta podría superar los 4,000 millones de euros, según Óscar López, "convencido" de que España será sede de una de las primeras gigafactorías de Europa porque están "llenos de visión y ambición".

Fuentes de su departamento indicaron que esta financiación se pondrá en marcha con un consorcio público-privado en el que participa, entre otras, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del ministerio.

Las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación europea.

Estas instalaciones pretenden dotar al continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica y posicione a la UE al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento.