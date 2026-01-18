Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España

Personal de los servicios de emergencia dan asistencia al accidente entre dos trenes en España. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba, sur de España), informaron a EFE fuentes de la Guardia Civil y del Servicio Regional de Emergencias.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo que venía de la ciudad de Málaga (sur) con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Los pasajeros han sido evacuados y se desconoce más detalles de los heridos, pero según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Por su parte, el servicio andaluz de emergencias reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

