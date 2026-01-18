Trasladados a los hospitales todos los heridos graves en el descarrilamiento en España

Al menos 21 personas han muerto en el descarrilamiento de trenes en Córdoba, con decenas de heridos graves ( FUENTE EXTERNA )

Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el grave descarrilamiento de dos trenes en Córdoba fueron trasladadas a centros sanitarios, según ha informado el ministro español de Transportes, Óscar Puente.

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a la estación madrileña de Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos.

"Una noche de profundo dolor"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que "hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país", tras el accidente ferroviario en el sur que dejó el domingo al menos 21 fallecidos y decenas de heridos.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro", indicó Sánchez en la red social X.

