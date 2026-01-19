Autoridades buscan acceder a los vagones de los trenes en Adamuz en busca de otras posibles víctimas

En esta imagen fija de un video grabado y difundido el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil de España, se observa a equipos de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad de Iryo descarriló y fue impactado por otro tren, mientras continúan las labores de rescate en Adamuz.

El operativo de emergencias por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Moreno, que está en Adamuz desde esta madrugada, ha dicho a los periodistas que parece que hay fallecidos a los que no se ha podido llegar y «ahora el objetivo es localizarlos».

Ha expuesto la dificultad en los trabajos, ya que la maquinaria pesada para levantar los vagones «tiene difícil encaje» y ya se está valorando la opción de ir cortando los vagones hasta poder acceder a esas personas.

El presidente ha indicado que algunos vagones son «un amasijo de hierro» y algunas de las personas son «difícilmente reconocibles», por lo que el trabajo va a ser «duro, complejo y complicado».

La preocupación ahora, según Moreno, es que los heridos que están en la UCI puedan mejorar, ya que hay 48 hospitalizados, doce de ellos en estas unidades, aunque las perspectivas son «positivas».

La Guardia Civil está trabajando con pruebas de ADN en Córdoba, Huelva y Málaga.

Grupos de psicólogos están trabajando para dar apoyo a los familiares de las víctimas y de quienes no tienen noticia de sus allegados, por lo que Moreno ha expresado su deseo de que se les pueda sacar pronto de ese «sufrimiento», aunque «no va a ser rápido».

Moreno ha subrayado la «máxima cooperación» con la que se está trabajando y ha agradecido a los vecinos del pueblo de Adamuz «cómo se han volcado».

Cifra oficial con expectativa de aumento

El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 fallecidos al inicio de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior.

Los primeros cadáveres del accidente han comenzado a ser trasladados y algunos ya han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, mientras el operativo centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas.

Agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil están buscando en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias clave para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro en los trenes.

Sánchez promete transparencia en la investigación

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió el lunes "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario que dejó al menos 39 muertos el domingo en el sur del país, y cuyo balance podría todavía aumentar.

"Estamos esperando para que en esta misma mañana (...) se pueda instalar la maquinaria pesada, que son las grúas, que puedan levantar prácticamente el vagón uno, dos y tres del Alvia, que es el tren que se ha llevado la peor parte", explicó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la televisión regional. "Previsiblemente, cuando se levante podremos encontrar [más] personas fallecidas", agregó.