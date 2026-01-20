Esperan recuperar pronto tres cadáveres de uno de los trenes accidentados en España

La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló en Adamuz (Córdoba). ( EFE/JORGE ZAPATA )

El operativo que trabaja en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España, encontró en las últimas horas tres cadáveres dentro de los vagones de uno de los trenes siniestrados, y se espera que los cuerpos puedan ser excarcelados pronto, cuando la maquinaria pesada pueda acceder a la zona en la que se encuentran.

Así lo manifestó este martes el ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una reunión semanal del Ejecutivo español.

En la comparecencia posterior a la reunión, Grande-Marlaska dio cuenta de los detalles de las tareas que técnicos y miembros de cuerpos de seguridad están ejecutando sobre las vías y de las inspecciones oculares en los vagones de los dos trenes siniestrados para determinar las causas del accidente.

Las hipótesis están "abiertas", señaló sobre las causas el ministro de Interior, quien recordó que, de momento, hay 41 víctimas mortales.

Tres cuerpos en uno de los trenes

El accidente se produjo en la tarde del domingo, cuando los últimos vagones de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que iba en dirección a Madrid descarrilaron a la altura del pueblo de Adamuz, en Córdoba.

En sentido contrario circulaba, con destino a Huelva (suroeste), un tren Alvia que impactó con el otro convoy. Debido al impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros.

La última víctima mortal, la que elevó el saldo provisional a 41, se halló esta madrugada en el interior de uno de los vagones del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones (6, 7 y 8) descarrilaron y provocaron el grave siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia.

Además, entre los amasijos de este segundo tren, se han localizado tres cuerpos, detalló Grande-Marlaska. "No han podido ser todavía excarcelados por motivos técnicos: esperemos que puedan serlo en las próximas horas", confió el ministro.

El titular del Ministerio de Interior explicó, asimismo, que en estos momentos se está "limpiando" la catenaria del tren Alvia con el fin de "ganar terreno" y que la maquinaria pesada (dos grandes grúas) puedan acceder al terraplén y trabajar en los vagones siniestrados donde permanecen esos tres cuerpos.

"Luego esperemos que no haya más, pero poder ya quitar cualquier duda al respecto", zanjó Grande-Marlaska.