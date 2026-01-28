La nevada que deja la borrasca Kristin altera la movilidad en Madrid

Vista del temporal de nieve causada por la borrasca Kristin en Ávila. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento. ( EFE/ RAÚL SANCHIDRIÁN )

La borrasca Kristin dejó este miércoles una intensa nevada en Madrid, donde la movilidad se vio afectada en forma de atascos kilométricos y suspensión y desvíos de líneas de transporte público y se activó el Plan Especial de Inclemencias Invernales.

Prácticamente toda la península sufre los efectos de la borrasca y está en alerta por nieve, lluvia o viento. Más de 2,100 kilómetros de carreteras tienen problemas, la mayoría en la red secundaria.

Tanto Madrid como los municipios que la rodean, sobre todo por el norte y el oeste, quedaron desde primeras horas de la mañana bajo un manto blanco, lo que dificultó el desplazamiento de miles de personas que se trasladan a la capital para trabajar. Pero no se registraron otras incidencias.

Las nevadas se intensificaron a una cota aproximada de 600 metros en la zona oeste y 1,000 metros en el norte de la comunidad. Madrid se encuentra a 657 metros.

En el resto de España, el corte de carreteras, el embalsamiento de agua y la caída de árboles y de objetos debido al viento son los principales efectos del temporal.

La comunidad de Extremadura (oeste) es una de las más afectadas, con daños en inmuebles, interrupciones en el suministro eléctrico y telefónico y desprendimiento de mobiliario urbano, también en las principales ciudades, Mérida, Cáceres y Badajoz.

Mensaje de alerta

La población recibió en sus teléfonos un mensaje de alerta por nivel rojo -peligro extraordinario- debido a rachas de viento que alcanzaron los 150 kilómetros por hora.

En Andalucía se suspendieron las clases en los centros educativos de algunas comarcas y se prohibió la actividad al aire libre en los de toda la comunidad.

También se estableció a primera hora el nivel rojo de emergencia por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén).

En La Alhambra de Granada, uno de los monumentos más visitados de España, se limitó por segundo día consecutivo el acceso peatonal a algunas zonas del conjunto debido al viento.

La borrasca interrumpió igualmente el servicio de pasajeros entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la península, al impedir la fuerza del viento que los buques crucen el Estrecho de Gibraltar.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Kristin será una borrasca "efímera", pero "profunda". Tras una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas, el jueves "ya se habrá alejado" de España.