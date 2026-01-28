El exministro español en prisión por una trama corrupta renuncia a su cargo de diputado

El Tribunal Supremo investiga a José Luis Ábalos por corrupción en el caso Koldo desde el año pasado. ( EFE )

José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de España (2018-2021) y primer diputado español en activo en entrar en prisión tras ser encarcelado a finales de noviembre acusado de corrupción, renunció este miércoles a su acta en el Congreso.

Ábalos, que fue también número dos del gobernante Partido Socialista (PSOE) presentó su renuncia este mediodía ante la Mesa del Congreso después de que el Tribunal Supremo español rechazara un recurso para su salida de prisión, por lo que seguirá en la cárcel a la espera de juicio.

Según explicó este miércoles el exministro en su cuenta de X, aunque el Congreso lo privó de sus derechos y deberes como diputado al entrar en la cárcel, siempre ha defendido que tenía que prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria, por lo que no había dejado el cargo antes.

Pero, en su actual situación procesal, considera que no puede continuar en el escaño y se centrará en ejercitar su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.

En el escrito presentado ante la Mesa del Congreso, Ábalos asegura que ha sido un "verdadero honor" ser diputado en siete legislaturas consecutivas, desde que consiguió por primera vez un escaño en 2009.

Aunque a principios de 2024, cuando se le relacionó con una trama corrupta, el Partido Socialista emplazó a Ábalos a renunciar a su acta de diputado, éste se mantuvo en su escaño pero dejó el grupo de los socialistas y pasó al grupo mixto.

Su renuncia es efectiva desde este miércoles.

Comisiones ilegales durante la covid

Ábalos se convirtió a finales de noviembre en el primer diputado en activo en ingresar en prisión en España por su presunta implicación en una trama de contratos irregulares de mascarillas en plena pandemia del coronavirus.

El exministro español, que fue suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios al entrar en prisión, es sospechoso de participar en esa trama junto a Koldo García, uno de sus exasesores.

La trama de contratos irregulares de mascarillas se engloba dentro del conocido como 'caso Koldo', un presunto entramado de corrupción en el que empresas constructoras habrían pagado comisiones ilegales por la adjudicación irregular de obras públicas.

También estaría implicado en el operativo Santos Cerdán, otro exsecretario de organización del PSOE, hasta hace unos meses mano derecha del presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez en esta fuerza política.

Cerdán estuvo también en prisión preventiva durante casi cinco meses, hasta el pasado 19 de noviembre.