El Gobierno español cesa a dos altos cargos por el caos ferroviario en Cataluña

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llega al Senado para comparecer en la Cámara Alta a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en el servicio de Rodalies en Cataluña. ( EFE/ MARISCAL )

El Gobierno español ha cesado este lunes a dos altos cargos de las empresas públicas de transporte e infraestructuras ferroviarias por el caos en la red de trenes en Cataluña (norte de España), tras una semana aciaga en la que hubo un accidente mortal e innumerables incidencias.

Fuentes del ministerio de Transportes español confirmaron a EFE que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pidió este lunes los ceses del director operativo de los trenes de cercanías de Cataluña, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación de Adif -la empresa que gestiona las infraestructuras-, Raúl Míguez Bailo.

En Cataluña, el pasado martes murió un maquinista de un tren de cercanías en un accidente con decenas de heridos, y posteriormente el servicio de trenes ha estado suspendido varios días.

El Gobierno regional de la Generalitat de Cataluña exigió hoy a Renfe (empresa pública nacional que gestiona el transporte de pasajeros y mercancías) y Adif (infraestructuras) que asumiera "las responsabilidades que correspondan".

"Estamos indignados, no puede ser, es intolerable que uno se suba a un tren para ir al trabajo y que este se pare en la primera estación; no se lo merecen los catalanes", afirmó la consellera regional de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

Punto de inflexión

La petición de la Generalitat tuvo respuesta por parte del secretario español de Transportes, quien señaló: "En este momento es innegable que sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad al futuro. Necesitamos un punto de inflexión".

Por eso, y tras subrayar que ha estado en permanente contacto con el ministro español de Transportes, Óscar Puente, Santano adelantó que ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif el cese de esos dos responsables, los primeros que se cobra el caos de los trenes de cercanías catalanes.

Las quejas de la ciudadanía en Cataluña por el mal funcionamiento de los trenes, se suman al malestar general en España y a la desconfianza entre los pasajeros que ha generado el trágico accidente del pasado 18 de enero en la provincia española de Córdoba (sur), con un trágico balance de 45 fallecidos.