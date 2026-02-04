La borrasca Leonardo golpea a Portugal, España y Marruecos, con miles de evacuados

Una vista aérea muestra la localidad de Ereira, aislada en medio del paso de la tormenta Leonardo, cerca de Montemor-o-Velho, en el centro de Portugal, el 4 de febrero de 2026. El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha emitido varias alertas debido a que la tormenta Leonardo, una importante depresión meteorológica, está afectando actualmente a Portugal y al conjunto de la península ibérica, tras el paso de la tormenta Kristin, que impactó al país a finales de enero de 2026. ( EFE )

La borrasca Leonardo, que impulsa una masa de aire desde el Caribe con un gran contenido de humedad, golpeó este miércoles con fuerza a Portugal, España y Marruecos, con precipitaciones extraordinarias que dejaron un rastro de inundaciones y crecidas de ríos, miles de personas desalojadas de sus hogares y suspensión de actividades escolares y transportes.

En zonas ya muy castigadas por el paso de varios temporales desde principios de año, la humedad que acumula el suelo y el elevado caudal de los ríos se vieron incrementados por un nuevo manto de agua, acompañado de vientos intensos y, en algunas zonas, de nevadas copiosas.

Cuando aún se recupera de los daños causados por el temporal Kristin, que causó cinco muertes la semana pasada, Portugal afronta la llegada de Leonardo con numerosas incidencias en forma de inundaciones, deslizamientos de tierra y árboles caídos.

La mayoría se notificaron en la región de Lisboa y en el Algarve, en el sur del país.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Rui Oliveira, indicó a EFE que de momento no hay que lamentar heridos ni "grandes daños" materiales.

También señaló que se ha activado el nivel máximo de emergencia para que todos los agentes de Protección Civil tengan los medios disponibles para acudir donde las incidencias les reclamen.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene en aviso amarillo o naranja todo el litoral por el fuerte oleaje, mientras que todos los distritos, a excepción de Oporto, Guarda, Bragança y Aveiro, tienen alerta amarilla por lluvias.

El Gobierno de Portugal decidió el domingo pasado prolongar hasta el 8 de febrero la situación de calamidad declarada por el temporal Kristin.

Incidencia en Andalucía

En España, las inundaciones, desbordamientos y deslizamientos son el principal riesgo que conllevan las lluvias intensas, con especial afectación en Andalucía (sur), donde 110 carreteras permanecen cortadas o con algún tipo de incidencia y hay más de 3,000 desalojados de forma preventiva en zonas inundables.

Aunque la situación es preocupante en puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, las autoridades destacaron que las medidas preventivas resultan de momento "muy efectivas", teniendo en cuenta que se está cumpliendo "el peor de los escenarios previstos".

Según el último balance facilitado por la Agencia de Emergencias (EMA), el teléfono 112 había atendido desde el inicio de la borrasca Leonardo 159 incidencias durante la madrugada y primeras horas de este miércoles. Cerca de 3,800 personas de 53 municipios están sin fibra o suministro eléctrico.

La circulación de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida debido a un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora.

En Grazalema (Cádiz), el pueblo más lluvioso de España y que está en alerta roja, han caído 253,5 litros en las últimas doce horas y 278 en las últimas veinticuatro, hasta las 11:30 del miércoles. Se esperan hasta 350. Las precipitaciones han hecho que se acumule tanta agua en el subsuelo que está brotando por el suelo y las paredes de algunas casas e incluso por los orificios de los enchufes.

Andalucía no es la única comunidad afectada en España, donde diez de ellas están en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje.

Evacuaciones preventivas en Marruecos

En Marruecos continúan las evacuaciones preventivas, de más de 51,000 personas según los últimos datos, ante el riesgo de inundaciones en el norte, en particular en la provincia de Larache, donde se suspendieron las clases y los afectados fueron reubicados en campamentos provisionales.

La mayoría de los desalojos se llevaron a cabo en la ciudad de Alcazarquivir (Ksar el Kebir), en la llanura atlántica, la más afectada por las inundaciones y donde el Ejército permanece desplegado.

El riesgo persiste debido a la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, uno de los más importantes del país, situado en la misma zona.

Según informaron medios públicos, esta infraestructura superó el 140 % de su capacidad de llenado, al rebasar los 940 millones de metros cúbicos, un nivel nunca alcanzado antes.

Las autoridades suspendieron de manera excepcional las clases durante una semana en Alcazarquivir y en otras provincias como Taza, Tánger, Tetuán, Alhucemas y Kenitra se interrumpió también la actividad lectiva tras una alerta por fuertes rachas de viento y lluvias intensas de hasta 150 milímetros.