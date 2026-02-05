La borrasca Leonardo sigue azotando el sur de España y provoca más de 6,000 desalojos

El río Guadalquivir se desborda a la altura del puente romano ante el fuerte aumento del caudal por la borrasca Leonardo. Córdoba, España, 4 de febrero de 2026. ( VICTOR CASTRO FERNÁNDEZ / COR )

El temporal de lluvia y viento que atraviesa España provocó la evacuación total de la localidad de Grazalema, epicentro de la borrasca Leonardo, y son más de 5.000 las personas desalojadas en Andalucía (sur del país) y 1.000 en Extremadura (suroeste) ante los riesgos provocados por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, que colmataron sus acuíferos subterráneos.

Los vecinos de Grazalema, de unos 1.500 habitantes, son trasladados de forma obligatoria, no voluntaria, a la localidad próxima de Ronda (Málaga) donde son acogidos.

Una decisión que se toma por criterios técnicos para poder realizar pruebas sobre el estado del acuífero colmatado de agua por las lluvias récord que caen desde ayer miércoles, superando los 660 litros por metro cuadrado, y que se suman a un mes de enero de los más lluviosos que se recuerdan.

El alcalde de la localidad, Carlos García, y el presidente regional, Juanma Moreno, anunciaron una medida "sensata" que se toma "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos". Moreno explicó, tras la observación de la situación geológica del municipio, que Grazalema es el "epicentro" de la borrasca Leonardo y recibió lluvias récord.

Medidas oficiales y respuesta ante las inundaciones

La ONG World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés, se desplegó en el municipio para ofrecer ayuda y alimentos a los cientos de desalojados por el temporal.

El Gobierno español anunció este jueves que aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal que afecta a Andalucía una vez que este finalice, y que se traducirá en ayudas a los afectados.

Los estragos se dejan notar especialmente en carreteras y ferrocarriles andaluces, con la circulación de los servicios ferroviarios interrumpida en la mayoría de los trayectos cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad.

Aunque la mayoría de los desalojos afectan a núcleos rurales, las grandes capitales no se libran de la amenaza de las inundaciones.

En Granada el Ayuntamiento activó el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Inundaciones y en Sevilla se cerrará por segunda vez en la historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del río Guadalquivir.

La Giralda de Sevilla, el monumento más visitado de la ciudad junto a la Catedral a la que está anexa, abrió sus visitas con normalidad al comprobar los técnicos que no había peligro de nuevos desprendimientos, tras caerse a primera hora una maceta de bronce fundido que formaba parte del conjunto.

Sin embargo, el Cabildo de la Catedral de Sevilla, que se encarga de la gestión del monumento, desmontará las tres macetas de azucenas de bronce que quedan en lo alto de la torre, de 120 kilos de peso cada una.

En otras regiones las crecidas del caudal de los ríos son igualmente significativas y tienen como consecuencia evacuaciones, cortes de carreteras y puentes e incidencias en los servicios de transporte.

En Extremadura, los desalojos preventivos por el aumento del nivel de diversos ríos afectan a un millar de residentes en una región que presenta una treintena de carreteras cortadas.

La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo provocaron que el número de tramos de ríos de la cuenca del Duero que muestran incrementos relevantes de caudal aumente esta tarde hasta los 46, con tres de ellos en situación de alarma -nivel rojo- en las provincias de Salamanca, Soria y Ourense, diez en alerta -naranja- y 33 con aviso amarillo.

Toda España, salvo Cataluña y País Vasco, está en alerta por el impacto de Leonardo. Quince regiones vieron activados los avisos por viento, lluvia, temporal marítimo o deshielo.