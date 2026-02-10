La borrasca Marta se aleja de España, pero un nuevo temporal prolongará la inestabilidad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visita las zonas afectadas por las inundaciones en la localidad de Dudar (Granada) después de la borrasca Marta. ( EFE/ MIGUEL ÁNGEL MOLINA )

La borrasca Marta, que llevó estas últimas jornadas inestabilidad a gran parte de España, empezó este martes a alejarse de la península, aunque entrará otro fenómeno de gran impacto, Nils, que irrumpirá este miércoles con más lluvias, viento extremo y temporal marítimo.

El nuevo evento meteorológico extremo será el octavo de alto impacto que golpea en poco más de un mes este país, dejando a su paso importantes daños.

Las persistentes precipitaciones que han marcado las últimas jornadas se fueron hoy debilitando, si bien en el sur peninsular, en zonas de Andalucía, unas 3,500 personas permanecieron hoy aún desalojadas .

También continúan alrededor de 160 carreteras cortadas en el sur del país.

En puntos del noroeste, como Galicia, se activaron hoy alertas meteorológicas por oleaje en partes del litoral de la región y se registraron rachas de viento cercanas a los 120 kilómetros por hora (km/h) y acumulados próximos a 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en las primeras 12 horas del día.

En Galicia continúa activo un plan especial ante el riesgo de inundaciones por riesgo de desbordamientos en varios ríos que llevan un elevado caudal, mientras que otras partes del país afectadas por la borrasca, como el suroeste, fueron recuperando la normalidad, pero mantienen desalojos preventivos.

Zonas catastróficas y ayudas

Ante los destrozos dejados por las inclemencias meteorológicas, el Gobierno español declaró este martes zona de emergencia varias localidades afectadas por estos fenómenos y prevé aprobar la próxima semana medidas específicas para paliar los estragos ocasionados.

En concreto, se consideran zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios impactados por un total de 76 episodios catastróficos, en 14 zonas de España y en la ciudad de Ceuta, debido en su mayor parte a las sucesivas borrascas registradas en el país entre el pasado 10 de noviembre y el 9 de febrero de 2026.

Esos 76 episodios catastróficos se ubican en Andalucía (sur), Extremadura (suroeste), Galicia (noroeste), Valencia (este), Castilla y León (centro), Castilla-La Mancha (centro), Baleares, Cataluña (noreste), Aragón (noreste), Asturias (norte), Murcia (sureste), Cantabria (norte), La Rioja (este) y Madrid (centro).

El Gobierno anunció hoy que dispondrá además de una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar y que irán dirigidas a paliar daños personales y desperfectos materiales en vivienda y enseres.

Enero de 2026, el mes más lluvioso

Por otro lado, según datos oficiales divulgados hoy, enero de 2026 ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo.

Durante ese mes las precipitaciones alcanzaron los 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85 % por encima del promedio de 1991-2020.

Además, los primeros ocho días de febrero se acumularon en España 75 litros por metro cuadrado, una cifra cuatro veces superior al valor normal de ese periodo.

En poco más de una semana ya ha llovido casi un 50 % más de lo que suele llover en un mes de febrero completo, conforme a esta información.

Para este miércoles, se esperan lluvias de nuevo prácticamente generalizadas en la península por el paso de frentes, aunque poco probables en regiones mediterráneas.