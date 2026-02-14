Máxima alerta en Soria por un nuevo pico de crecida del río Duero

Fotografía de la señalización del puente sobre el río Duero de San Esteban de Gormaz (Soria) debido a su estado tras las lluvias. ( EFE/WIFREDO GARCÍA ÁLVARO )

El alcalde de San Esteban, Daniel García, confirmó su preocupación por una posible crecida del río Duero durante la noche de este sábado, lo que dificultaría aún más la situación del municipio soriano que continúa con cerca de 30 vecinos desalojados y gran parte del pueblo anegado.

En la mañana de este sábado, la crecida del río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz en Soria provocó el desalojo de cerca de 30 personas y el confinamiento de vecinos de la pedanía de Soto de San Esteban por precaución.

Según informó el alcalde del municipio, el agua sorprendía a los vecinos sanestebeños a primera hora de la mañana cuando vio que la crecida llegaba hasta las puertas de sus hogares.

Peligros de la riada

La preocupación en San Esteban se incrementa con el paso de las horas por la previsión de un posible pico de crecida durante la noche de este sábado, lo que dificultaría mucho más la situación en el municipio que ya cuenta con gran parte del territorio anegado.

En este sentido, García reiteró que "hay que esperar" para ver cómo evoluciona la situación y agradeció a la Junta de Castilla y León el apoyo mostrado en las últimas horas.

El alcalde incidió en la incertidumbre que inunda el pueblo por "la falta de información y previsión" de organismos competentes como la Confederación Hidrográfica del Duero cuya presidenta, María Jesús Lafuente, anunció que visitará el municipio mañana domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/ticia-19-daae6779.jpg Imagen de archivo del puente de San Esteban de Gormaz. (EFE / WIFREDO GARCÍA ÁLVARO)

Incertidumbre y preocupación

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano había avanzado esta situación en su intervención este sábado en la Feria de la Trufa de Abejar donde trasladó la posibilidad de desalojos en la zona de San Esteban de Gormaz por las crecidas del Duero a su paso por el municipio.

Ante esta situación, Serrano denunció "la incertidumbre" generada por la CHD, puesto que, "por su falta de planificación podemos estar en la situación de evacuar estas zonas y dentro de una hora o dentro de un día, pues tengamos que evacuar el pueblo entero", expresó.

Serrano afirmó, en declaraciones a los medios, sentirse "engañado" por la CHD la cual, según el presidente, les trasladó que "no se iba a pasar de 135 metros cúbicos por segundo cuando se está evacuando a 156 y 157 metros cúbicos por segundo, y se comprometieron a avisar a todos los alcaldes si se producía un desembalse mayor", algo que no se ha hecho, apostilló.