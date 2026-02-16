Casi el 80 % de los españoles ve a Donald Trump como un "peligro" para la paz mundial

Un 79.5 % de los españoles cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80 % rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia. ( EFE/ARCHIVO )

Un 79.5 % de los españoles cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80 % rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España correspondiente al mes de febrero.

El estudio, publicado este lunes y realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4,027 entrevistas, refleja la inquietud de los entrevistados sobre el nuevo orden mundial que promueve la Administración Trump.

Para ellos este nuevo orden mundial incluye la guerra de aranceles, la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, las aspiraciones soberanistas sobre Groenlandia o el intento de bloqueo total de crudo a Cuba.

Frente a quienes ven a Trump como una amenaza para la estabilidad mundial (79.5 %), hay un 16.5 % que no lo considera así.

Otros puntos de la encuesta

Además, un 67.4 % de los españoles piensa que actuaciones como las recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede poner en peligro la democracia en Estados Unidos frente al 20.5 % que no lo estima de esta manera.

Un 83.5 % de los encuestados se pronuncia total o parcialmente contrario a los deseos de Trump de ocupar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca ubicado en el Ártico; un 2.2 % apoyaría esta operación y a un 11 % le deja indiferente.

Sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un 70.7 % de los españoles afirma que le genera mucha o bastante intranquilidad mientras que el 15.4 % se muestra "poco o nada preocupado".

Y en el caso de la situación de Oriente Medio, con un alto el fuego muy precario en Gaza desde octubre pasado, un 66.2 % afirma sentirse muy preocupado o bastante, y un 16 % "algo o poco preocupado".