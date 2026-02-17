×
dimisión José Ángel González
Dimite el número dos de la Policía española tras una denuncia por agresión sexual

La denuncia de una agente revela una supuesta agresión sexual por parte de González en una vivienda oficial del Ministerio del Interior

    Expandir imagen
    Dimite el número dos de la Policía española tras una denuncia por agresión sexual
    El número dos de la Policía Nacional española, José Ángel González. (FUENTE EXTERNA.)

    El número dos de la Policía Nacional española, José Ángel González, dimitió este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella de una agente contra él por un delito de agresión sexual, según informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

    Cronología del proceso judicial

    • La agente denunció que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, en abril del año pasado, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

    Un juzgado de Madrid admitió a trámite la querella impuesta por la agente admitiendo que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales" y citó a declarar a González el próximo 17 de marzo.

