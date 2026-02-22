Cuatro detenidos en los incidentes tras el fallido encuentro de "therians" en Barcelona

Una adolescente que se siente gata este sábado cuando centenares de jóvenes se han congregado a la espectativa de la concentración de therians que estaba prevista en Barcelona. ( EFE )

El encuentro de "therians" convocado ayer en Barcelona, que resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizó con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que las autoridades intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

¿Cómo se desarrolló el encuentro de "therians" en Barcelona?

Según los datos actualizados este domingo, la Policía catalana detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana de Barcelona detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los "therians" se habían dado cita a través de las redes sociales en la tarde de ayer en el Arc de Triomf (Arco del Triunfo) de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron.

Acciones de las autoridades ante los incidentes

Sin embargo, hasta 3,000 curiosos acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hacia las nueve de la noche, la concentración derivó en incidentes cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos y a romper mobiliario urbano, lo que obligó a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Los "therians" se han hecho famosos en las redes sociales , donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

Los "therians", que están viviendo un "boom" en Latinoamérica y cuyos primeros encuentros se han realizado esta semana en España, no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.