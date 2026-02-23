"Si se va la luz, quemamos el Congreso", la amenaza de los golpista en 1981

El exteniente coronel Antonio Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno el 23 de febrero de 1981. ( EFE )

El ex teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso español y secuestró a los diputados y al Gobierno hace justo 45 años, un intento de golpe de Estado en el que profirió soflamas y amenazas como quemar el edificio si en algún momento se iba la luz de la cámara.

Lo recuerda el fotógrafo de EFE Manuel Pérez Barriopedro, autor, con el también fotoperiodista de la agencia Manuel Hernández de León (ya fallecido), de las únicas imágenes que se publicaron de la asonada militar ese mismo 23 de febrero de 1981, que fracasó finalmente.

Fue uno de los grandes momentos de tensión que vivieron los diputados, los miembros del Ejecutivo, los periodistas, los fotógrafos y los trabajadores del Congreso aquel día.

Y Barriopedro lo recuerda a la perfección: "Hicieron una pira con las sillas de los ujieres y dejaron claro que, si se iba la luz, le prendían fuego", según el fotógrafo, que habla del miedo de los presentes porque prácticamente todo el mobiliario del Congreso era de madera.

Hoy ya jubilado, rememora también los primeros minutos, cuando Tejero irrumpió en el hemiciclo parlamentario al mando de un grupo de guardias civiles (policía militarizada) y nadie lograba entender qué estaba pasando.

Poco después supieron que se trataba de un golpe de Estado porque uno de los diputados, Fernando Abril Martorell, de la Unión de Centro Democrático, llevaba consigo un pequeño transistor de radio: "Escuchamos marchas militares en Radio Nacional y lo entendimos rápidamente", apostilla Barriopedro.

También por la radio supieron que el golpe había fracasado, después de que el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenara preservar el orden constitucional: "Volvió la música clásica".

La foto de Barriopedro, premio World Press Photo

Barriopedro y Hernández de León solo soltaron las cámaras cuando los golpistas empezaron a disparar al aire dentro del hemiciclo. Antes, a pesar de los nervios y la inquietud, pudieron tomar varias fotos desde las dos tribunas destinadas a los profesionales.

"Hasta que no revelamos, no sabíamos qué había en los carretes, ni si estaban enfocadas", cuenta el fotoperiodista, quien tuvo el arrojo de aprovechar un despiste de los guardias civiles que les vigilaban, y les impedían seguir trabajando, para sacar la película de la cámara y guardársela en un zapato.

Lo mismo hizo Hernández de León, quien pidió ir al baño para guardarse su carrete en la ropa interior.

Ya de noche, los golpistas decidieron dejar marchar a los fotógrafos y ambos se dirigieron rápidamente a la redacción de EFE para revelar los carretes que habían logrado sacar a escondidas del Congreso.

Fotos que dieron la vuelta al mundo

En una de las imágenes se veía nítidamente a Tejero con la mano izquierda en alto y la derecha empuñando una pistola, rodeado de guardias civiles con metralletas; y frente a ellos, un grupo de fotógrafos agachados intentando refugiarse.

Entre las fotos de ambos, revelaron cerca de veinte instantáneas, tomadas desde ambos lados del hemiciclo, que fueron portada en decenas de periódicos de todo el mundo.

Las imágenes recibieron múltiples premios, entre ellos el prestigioso World Press Photo, y que permitieron conocer que la joven democracia española estaba en peligro cuando aún no se sabía si el golpe iba a triunfar o no.