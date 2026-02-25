Muere el teniente coronel Tejero, el protagonista del intento de golpe de 1981 en España

Fotografía de archivo del 24 de octubre de 2016 que muestra al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero (c), en Madrid (España). Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia. ( EFE )

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, falleció este miércoles a los 93 años, confirmó a EFE el despacho de abogados que representa a su familia

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno español ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios de comunicación llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Fidel Castro felicitó a Juan Carlos I por su "rápida y decidida" acción ante golpe del 23F

El expresidente cubano Fidel Castro envió, tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, al entonces rey Juan Carlos I, una carta donde reconocía su "rápida y decidida participación que imposibilitó que fuerzas que se oponen al progreso de su país alcanzaran sus objetivos".

Así se lee en uno de los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno de España sobre ese golpe, y donde el expresidente cubano aseguraba que habían seguido "con atención la evolución de los sucesos que pusieron en peligro el normal desenvolvimiento de las instituciones constitucionales" del país.

La irrupción de Tejero

Aquel 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso español al mando de un grupo de agentes de esa policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno en España.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".

En los documentos desclasificados en el 45 aniversario de esta intentona golpista, aparece la carta enviada por Castro a Juan Carlos I, donde también le desea "que la evolución del proceso político español contribuya al esfuerzo en favor de la distensión y a la creación de un clima de paz y cooperación internacional".