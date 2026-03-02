Zapatero asegura que nunca cobró por los trabajos a favor del "diálogo" en Venezuela

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este lunes que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del "diálogo" en Venezuela.

Zapatero compareció en una comisión de investigación en el Senado sobre un presunto caso de corrupción por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, por su presunta labor de facilitador en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que él negó.

Durante el interrogatorio por parte de los senadores, que también le preguntaron por su labor de mediación en Venezuela, subrayó que en ningún momento percibió dinero por las "miles de horas" de su vida dedicadas "al diálogo" en Venezuela.

El exmandatario español incidió en que toda su actividad en el país sudamericano fue "pro bono" y no tuvo ingresos procedentes del Gobierno de Venezuela ni de la empresa estatal petrolera PDVSA.

Zapatero especificó que en los últimos años ha hecho 172 viajes internacionales para actividades de trabajo, y participó en 186 actos públicos, en universidades como Yale, Harvard u Oxford, e instituciones como el Banco Mundial, sin contar los desplazamientos personales ni los hechos para actos de partido.

Algunos de esos viajes fueron a Venezuela, "una o dos veces al año de media", donde participó "directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos", y que alguno de los desplazamientos fue para conseguir la liberación de solo un prisionero.

El político socialista explicó que en los primeros años de su tarea de diálogo volaba directamente a Caracas, pero cuando la situación del conflicto se volvió más tensa, empezó a hacer escalas en República Dominicana.

Preguntado sobre si conocía el motivo de la llegada al aeropuerto de Madrid el 20 de enero de 2020 de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el expresidente del Gobierno español manifestó su imposibilidad de contestar porque no tiene información al respecto.

"Estaba seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer", ironizó.

La carta de 'El pollo' Carvajal sobre la mina de oro

Zapatero se refirió a su vez a una publicación periodística de hace cuatro años que apuntaba a que el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, el pollo Carvajal, habría comunicado que el expresidente habría recibido una mina de oro del régimen de Nicolás Maduro.

Para negar este hecho leyó una carta manuscrita de Carvajal en la que el exjefe de inteligencia afirmaba que nunca se había preocupado de desmentirlo y que no tuvo conocimiento de la existencia de esa mina.

"La mina de oro, aquí está la mina de oro", enfatizó.

Zapatero ejerce desde hace años una mediación, a título personal, a favor de un diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela pese a las críticas de sectores opositores, que han considerado que se inclinaba hacia el chavismo.

También ha sido criticado en España desde el conservador Partido Popular (PP), con mayoría en el Senado.