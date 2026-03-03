×
Sánchez comparecerá mañana ante la situación en Oriente Medio y las amenazas de Trump

El mandatario reiterará los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidenses en esta acción

    Expandir imagen
    Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por Donald Trump. (EFE/ ALEJANDRO GARCÍA)

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, por su actitud ante los ataques de EE. UU. e Israel a Irán.

    El Gobierno español informó esta tarde de que Sánchez realizará una declaración institucional a las 9:00 horas en Moncloa para exponer su opinión sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque.

    • Sánchez reiterará los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidenses en esta acción, que ya ha lamentado que esté al margen del derecho internacional, aunque ha criticado también al régimen iraní.

    La comparecencia, según fuentes del Gobierno, estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump en las que ha criticado a España por su posición ante este conflicto, pero, tras ellas, se prevé que el jefe del Ejecutivo responda también a las mismas.

    Amenazas de Trump

    Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con este país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota (sur de España) en las operaciones militares contra Teherán.

    También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

    Ante ello, el Ejecutivo de Madrid aseguró que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido a Trump de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, tiene que respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EE. UU. 

