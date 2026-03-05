El Polisario pide coherencia a Sánchez: El derecho vale para Irán y para el Sáhara

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, reivindicó el derecho de los saharauis a decidir su futuro en un referéndum. ( FUENTE EXTERNA )

El Frente Polisario pidió este jueves coherencias al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pues argumentó que el principio de respetar el derecho internacional para oponerse al ataque militar contra Irán vale también para el conflicto del Sáhara occidental.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, reivindicó hoy el derecho de los saharauis a decidir su futuro en un referéndum, en un acto conmemorativo del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.

Arabi dijo que el Gobierno de Sánchez ya ha tomado partido al considerar que la solución más viable para el conflicto saharaui es la propuesta de Marruecos de convertir la antigua provincia española en una región autónoma bajo su soberanía.

"Pues bien, que dejen al pueblo saharaui elegir entre la independencia y las otras opciones, que pueden ser no solo la autonomía, sino también la integración en Marruecos o cualquier otra que se considere válida para culminar este proceso de descolonización", argumentó el delegado del Polisario.

Es lo que corresponde en derecho internacional, aseguró, al mismo tiempo que contrapuso la posición del Ejecutivo español respecto al Sáhara Occidental y la que mantiene de defensa de la legalidad internacional en el caso de las guerras de Ucrania, invadida por Rusia, e Irán, atacado por Israel y EE. UU.

"Eso es lo mismo que pedimos para el Sáhara Occidental. Nosotros, como pueblo saharaui, como Frente Polisario, llevamos 50 años defendiendo el derecho internacional y creo que, hoy en día, el derecho internacional está en serio riesgo", continuó Arabi, que aplaudió la actitud de Sánchez respecto al ataque sufrido por Irán.

El representante saharaui extrajo una conclusión de todo ello: "Los países que defienden el derecho internacional tienen que ser coherentes también en esa defensa del derecho internacional en cuanto al Sáhara Occidental se refiere".

Respecto a las reuniones multilaterales que está patrocinado el Gobierno de Estados Unidos para buscar una salida al conflicto del Sáhara, Arabi confirmó que existen, pero matizó que aún son "de exploración, no de negociación como tal" entre las partes.

"Evidentemente, la postura de Estados Unidos como gobierno es claramente la de apoyar la propuesta de autonomía como mejor solución, pero el derecho internacional otorga la posibilidad de la independencia -explicó-, y en esto están las reuniones que se están desarrollando en estos momentos para intentar acercar a las partes, Marruecos y el Frente Polisario, a una solución mutuamente aceptable".

Recalcó que el Frente Polisario, que aspira a la independencia total, no va a negociar "nada" que no respete su derecho a la autodeterminación, de forma que la solución por la que finalmente se opte para el Sahara "la tiene que elegir única y exclusivamente el pueblo saharaui".