España cesa a la embajadora en Israel y rebaja la representación en el país

Fotografía de archivo de la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, a quien el Gobierno español ha cesado en una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con este país con la guerra de Irán. ( EFE/ JAVIER LIAÑO )

El Gobierno español ha cesado a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con este país por la guerra de Irán, de modo que queda temporalmente al frente de la legación una encargada de negocios, "al mismo nivel" que la representación que tiene la Embajada de Israel en Madrid.

Así lo han señalado a EFE fuentes de Exteriores después de que el cese se produjera ayer a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y fuera publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sálomon fue convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo, en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo en apoyo a Gaza, y desde entonces no había regresado a Israel.

Exteriores ha explicado que Sálomon, que llevaba en el cargo desde 2021, fue llamada a consultas "'sine die'" y a partir de ese momento la responsable de la legación diplomática ha sido la encargada de negocios, lo que seguirá ocurriendo por el momento.

Embajadora de Israel

España iguala así su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que reconocería el Estado de Palestina.

Fuentes diplomáticas explicaron que, al ser llamada a consultas, Sálomon ha permanecido unos seis meses sin poder ejercer su trabajo, un plazo "que invita a tomar alguna medida sobre su actividad profesional, pues mantener esta situación de modo indefinido no siempre es la única opción", han apuntado estas fuentes.