Tres mujeres mueren en incendio en España calificado de "presunto feminicidio"

Un hombre fue puesto bajo custodia policial el miércoles tras la muerte de tres mujeres en un incendio provocado en una localidad del norte de España, en un hecho que el gobierno calificó de "presunto feminicidio".

El incendio ocurrió la noche del martes en Miranda de Ebro, unos 60 kilómetros al sur de Bilbao. Otras cuatro personas resultaron heridas, incluidos dos niños.

"Es una prioridad de Estado acabar con el terrorismo machista", afirmó el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien agregó: "No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres".

El Ministerio de Igualdad condenó el hecho, que calificó de "presunto feminicidio por violencia de género".

"Se trata de una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 59 años", afirmó en un comunicado.

Detención del presunto autor

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, informó a periodistas que "el presunto autor" se presentó el miércoles por la mañana en la comisaría, donde quedó detenido.

De la Fuente aseguró que se estaban realizando "todas las pesquisas para dilucidar" las circunstancias de lo ocurrido.

Según el periódico El País, que cita fuentes próximas a la investigación, el detenido, con antecedentes por violencia de género, provocó el incendio prendiendo fuego a objetos en la puerta de la casa.

Además de la mujer de 58 años, española, murieron por el siniestro una colombiana de 24 años y otra española de 78 años.

Los servicios de emergencia comunicaron que atendieron a siete personas a raíz del incendio declarado en un edificio en Miranda de Ebro, una localidad de unos 37.000 habitantes.

"Dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas, aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital", indicó en un comunicado el centro de emergencias de la región de Castilla y León.

Reacciones oficiales

"Mi más sentido pésame y cariño a las familias de las personas fallecidas, y mis mejores deseos de una pronta recuperación a los heridos", escribió en X el presidente de la región de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, quien afirmó estar "consternado" por lo ocurrido.

El ayuntamiento de la localidad decretó tres días de luto oficial por lo ocurrido, informó en un comunicado.