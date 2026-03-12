El Gobierno español busca limitar el alza de la electricidad y los carburantes

Las autoridades españolas, afectadas por crisis energéticas, buscan frenar a tiempo el impacto de guerra en Medio Oriente. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de izquierda en España, una de las economías más dinámicas de Europa, anunció el jueves que prepara un paquete de medidas fiscales para limitar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la electricidad y los carburantes.

Los mercados energéticos mundiales se han visto sacudidos por el cierre del estrecho de Ormuz, vía marítima vital para las exportaciones de petróleo y gas desde el Golfo, rico en recursos energéticos, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los precios de los carburantes en las gasolineras españolas han subido en los últimos días, con un incremento de más del 22% en el caso del diésel, según cifras oficiales.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, indicó el jueves que la respuesta pasará "esencialmente por medidas fiscales", a imagen de las implantadas en 2022 para contrarrestar la subida de precios por la invasión rusa de Ucrania.

"Hay bastante consenso con respecto al efecto positivo de contención de precios y, por lo tanto, de inflación que tuvieron" esas medidas, argumentó el ministro al término de una reunión con representantes de los sindicatos y de la patronal.

Ayudas al sector agrícola y transporte

El ministro dijo que se implementará una ayuda "específica" para los sectores agrícola y de transporte, duramente afectados por el encarecimiento de los carburantes en España.

"La prioridad es centrarnos en cerrar el texto lo antes posible en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", prosiguió.

Cuerpo envió un mensaje de tranquilidad, al considerar que el país no está en "la misma situación" que en 2022, cuando la inflación superó el 10% en España.

El ministro dijo que la ventaja de España es "la diversificación" de su suministro eléctrico, gracias a su "apuesta" por las renovables, que representan el 56% de la producción, según las últimas cifras oficiales.

Sus importaciones de petróleo proceden principalmente de América y de África, lejos de Oriente Medio.