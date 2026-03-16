El rey Felipe VI dice que hubo "mucho abuso" en la conquista de América

El Rey Felipe VI (2i), junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel (3i), visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid. Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque ha indicado que deben conocerse en su justo contexto. ( EFE )

El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

El rey hizo estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena', que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que fueron publicadas en redes sociales por la Casa Real.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

El reclamo persistente de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que solicitó una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

"Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó el episodio diplomático derivado de la carta que López Obrador envió al rey Felipe VI y al papa Francisco en 2019, en la que pidió una reflexión histórica sobre la conquista y los agravios a los pueblos originarios.

También López Obrador

El reclamo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que España se disculpe por los agravios cometidos durante la Conquista generó indiferencia y críticas entre muchos mexicanos, quienes consideran que el gobierno debería concentrarse en otros asuntos más prioritarios.

"Sinceramente es algo que está fuera de lugar, creo que hay situaciones en las que debería concentrarse un poquito más", dijo a la AFP Tristán Velázquez, un funcionario municipal en Ciudad de México de 23 años de edad.

"Entró con un plan de gobierno de un cambio, de una transformación que se debe ir notando y no con este tipo de ideas sino con lo que realmente se necesita", agregó.