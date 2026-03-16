Zelenski visitará España este miércoles y se reunirá con Sánchez

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará este miércoles España y se reunirá con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, informaron este lunes a EFE fuentes del Ejecutivo.

Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzara la pasada semana que Zelenski visitaría España en los próximos días, fuentes del Ejecutivo confirmaron que será este miércoles.

Será la cuarta visita del líder ucraniano a España desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, inició la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Además, la visita de Zelenski a España se producirá un día antes de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas a la que acudirá el presidente ucraniano tras aceptar la invitación que se le ha hecho.

En esa reunión se abordará, entre otros asuntos, el bloqueo que mantiene Hungría al préstamo de 90,000 millones de euros a Ucrania aprobado por la Unión Europea (UE) el pasado diciembre.

Visita anterior

Zelenski visitó Madrid el pasado mes de noviembre, viaje en el que mantuvo encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente Pedro Sánchez, entre otras autoridades, y pidió ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles.

En este sentido, se interesó por los sistemas antidrones y radares avanzados de la empresa española Indra, en cuya sede se reunió con trece compañías de la industria de defensa.