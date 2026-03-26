Irán se muestra receptivo ante "cualquier solicitud" de España para navegar por Ormuz

La embajada de Irán en España afirma que Irán es receptiva a "cualquier solicitud" procedente de Madrid para cruzar el estrecho de Ormuz por ser un país "comprometido con el derecho internacional". ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de Irán en España afirma que la república islámica es receptiva a "cualquier solicitud" procedente de Madrid para cruzar el estrecho de Ormuz, pues considera a España una país "comprometido con el derecho internacional".

Este anuncio, publicado este jueves en la cuenta de la embajada en X, se produce en un escenario de fuerte tensión en la región y de restricciones al tránsito marítimo en esta vía estratégica.

"Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid", señaló la legación diplomática junto al hasthag #EstechoDeOrmuz y un gráfico de la zona.

Desde el inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, Teherán mantiene un bloqueo parcial del estrecho, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó el 12 de marzo que el estrecho "debe permanecer cerrado", y las autoridades han aplicado lo que denominan un "cierre inteligente", que solo permite el paso de buques autorizados.

Coordinación con Irán

En esa línea, el Ministerio iraní de Exteriores reiteró que los barcos que deseen atravesar Ormuz deben coordinarse con el Gobierno iraní, mientras que el comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria recalcó el 11 de marzo que todo navío que quiera pasar debe pedir permiso a Irán.

Al mismo tiempo, la misión de Irán ante la ONU afirmó el 24 de marzo en X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y que cumplan con las normas de seguridad declaradas pueden transitar de manera "segura" por el estrecho.