España tacha de "absurdas y calumniosas" las descalificaciones de Israel contra España

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló que las descalificaciones de Israel contra España "son una vez más absurdas y calumniosas". ( FUENTE EXTERNA )

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este viernes que las descalificaciones de Israel contra España "son una vez más absurdas y calumniosas", refiriéndose a los últimos comentarios del Gobierno israelí, uno de cuyos ministros dijo de Pedro Sánchez que es "un completo y absoluto don nadie".

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), acusó además a Israel de "intentar malograr" la negociación entre EE. UU. e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad, al continuar con los bombardeos en Líbano.

El responsable de la diplomacia española también aseguró que no cree que las bases militares de Rota y Morón de la Frontera, en el sur de España, de uso conjunto con EE. UU., estén en riesgo: "Nada lo indica en absoluto, la relación con Estados Unidos es fluida y normal".

Una afirmación que hizo ante la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera retirar tropas de bases europeas, entre ellas España, por su enfado con los gobiernos que, como el de Sánchez, no le permiten utilizar estas instalaciones ni su espacio aéreo para operaciones militares contra Irán.

En este sentido, dijo que no ha recibido "ninguna comunicación" al respecto.

Críticas de ministros

Y sobre las críticas de algunos ministros israelíes por la reapertura de la embajada española en Irán, que se hará de manera inmediata, o por el rechazo de Sánchez a la ofensiva israelí contra el Líbano, Albares respondió que España ha condenado todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos por parte de Irán y se han apoyado todas las sanciones al régimen iraní.

Además, recordó que el Gobierno ha exigido directamente a Irán que deje de atacar a los países del Golfo, ejerza su influencia para que los grupos paramilitares cesen de bombardear el Líbano y reabran el estrecho de Ormuz.

Pero con la misma fuerza, subrayó, denuncian que lo que Israel está haciendo en Líbano es "intentar malograr" la negociación entre EE. UU e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad.