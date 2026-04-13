×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Sánchez defiende al papa de Trump porque "siembra la paz" mientras otros hacen la guerra

"Quien siembra vientos recoge tempestades", aseguró en la red X Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en China

    Expandir imagen
    Sánchez defiende al papa de Trump porque siembra la paz mientras otros hacen la guerra
    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso en la Universidad de la Academia China de Ciencias en Pekín, China. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL)

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió al papa este lunes de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y argumentó que, mientras "algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje".

    "Quien siembra vientos recoge tempestades", aseguró en la red X Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en China.

    El gobernante socialista incidió en que será un honor recibir a León XIV en España dentro de unas semanas, cuando viaje del 6 al 12 de junio para visitar las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, estas dos últimas en las islas atlánticas de Canarias.

    También el líder de la oposición conservadora española, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), apoyó a León XIV como referente para los católicos, "que debe ser escuchado y respetado".

    • También en X escribió que el cristianismo es un "faro ético y moral" para millones de personas, "que no merece ser tomado a broma".

    Críticas de Trump

    Trump aseguró que León XIV es "terrible en política exterior", en alusión a sus críticas contra la guerra en Irán, y lo instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

    Esto se añade a la publicación de una imagen que parece ser creada con inteligencia artificial en la que el presidente norteamericano se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

    A los ataques de Trump contestó hoy mismo el propio pontífice para recordar que "el Evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 