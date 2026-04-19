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VIDEO | Un tigre salta de la arena al público durante espectáculo circense en el sur de Rusia

El incidente ocurrió durante una presentación que contaba con dos domadores y tres tigres

    Un tigre saltó hoy de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida de la gente.

    Según el portal noticioso Life.ru, que publicó un vídeo, el incidente ocurrió durante una presentación que contaba con dos domadores y tres tigres, separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.

    En determinado momento la malla de seguridad se desplomó, asustando a los animales que comenzaron a pelear entre ellos y uno saltó en dirección al público.

    Evacuación oportuna

    Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar al público sin que hubiera víctimas y regresar al tigre a la jaula.

    El portal noticioso 161.ru se puso en contacto con el circo, que eludió comentar el incidente.EFE

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