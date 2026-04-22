La Fiscalía española recurre el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez

El fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun (derecha), habla con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (centro), y su esposa, Begoña Gómez, en la sede de Xiaomi en Pekín, China. ( EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL )

La Fiscalía española ha recurrido el procesamiento de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, y ha vuelto solicitar el archivo de la causa judicial.

El Ministerio Público ha recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que sean juzgados Gómez, sus asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, pues no aprecia infracción penal en su comportamiento, informó la Fiscalía en un comunicado este miércoles.

Adicionalmente, la Fiscalía presentó hoy mismo un escrito ante el propio juez Peinado en el que reclama de nuevo el sobreseimiento definitivo de la investigación.

En caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, el fiscal formulará escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

Peinado dio por cerrada la instrucción del caso en un auto fechado el 11 de abril, cuando propuso juzgar con jurado popular a Gómez como sospechosa de los delitos citados en relación con su actividad profesional como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

Continuó asimismo el procedimiento contra Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Barrabés por los dos primeros (tráfico de influencias y corrupción en los negocios).

24 años de cárcel

La acusación popular, coordinada por la organización ultraconservadora Hazte Oír, pidió el lunes 24 años de cárcel para la mujer de Sánchez, 22 para la asesora y seis para el empresario.

A su vez, el abogado de Gómez presentó un escrito de queja en la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez y la decisión de procesarla por considerar que hay vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo el de defensa.

La defensa también negó que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestionó que el juez proponga juzgarla por un tribunal con jurado sin argumentarlo.

La causa contra Gómez fue abierta por Peinado en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios, después de que una organización ultraderechista presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa, algunas de las cuales se demostraron posteriormente falsas.