Sancionan con 1,000 euros a un juez español que usó ChatGPT para redactar una sentencia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España decidió sancionar con una multa de 1,000 euros al magistrado que empleó ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia. ( FREEPIK )

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España decidió sancionar con una multa de 1,000 euros (unos 1,170 dólares) al magistrado que empleó ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia, considerándolo como una falta grave.

El órgano de gobierno de los jueces acordó por mayoría imponer esa multa a un juez de una audiencia provincial rigiéndose porque la ley española, aunque no menciona la inteligencia artificial, sí considera falta grave "revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de esta".

El juez en cuestión empleó la IA para redactar una resolución y fue descubierto porque olvidó eliminar las consultas a ChatGPT del texto del que era ponente, según publicó el diario digital 'El Español'.

Por esto, decidieron llevarle al CGPJ ya que esta "aparente sentencia" había sido argumentada por "métodos artificiales sobre el análisis informático que ChatGPT había hecho de las actuaciones judiciales que el propio magistrado suministró con tal propósito".

Sanción impuesta

Al proponer la sanción, el promotor no cuestionó la utilización "per se" de la herramienta de inteligencia artificial, sino que lo hiciera "eludiendo cumplir con su función jurisdiccional".

Por ello, proponía que se le impusiera una suspensión de 15 días al juez como autor de una falta muy grave y una multa de 501 euros (unos 588 dólares) como autor de una falta grave.

La Comisión Disciplinaria ha desestimado sancionar al magistrado por la falta muy grave al considerar que se valió de la IA "como auxilio y complemento, pero no en sustitución de sus funciones judiciales".

El Poder Judicial español ya advirtió a los jueces de que la IA no puede sentenciar: el pasado 28 de enero el pleno del CGPJ aprobó una instrucción sobre el uso de la IA en la que advirtió a los jueces de que la inteligencia artificial no puede dictar sentencias, valorar hechos o pruebas ni aplicar el derecho sin la supervisión y el "constante control humano, real, consciente y efectivo" de los jueces.

Además, el Poder Judicial señaló que los jueces solo pueden usar las aplicaciones de inteligencia artificial que les sean facilitadas por el propio sistema judicial o hayan pasado el control del CGPJ.