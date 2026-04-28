Jóvenes españoles asocian la migración con delincuencia y amenaza cultural

Migrantes esperan acceder a los certificados de vulnerabilidad exigidos por el gobierno español para el proceso extraordinario de regularización. ( EFE/ CARLOS BARBA )

El 72 % de los jóvenes españoles cree que los migrantes deben adaptarse a la cultura española y no al revés, el 60 % opina que se les da demasiadas facilidades y el 61 % vincula su presencia al aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, según un informe de la Fundación SM, vinculada a la editorial del mismo nombre.

Son datos del estudio 'Jóvenes Españoles 2026' que analiza, con encuestas a más de 5.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, las principales tendencias en ámbitos como la educación, la política, la discriminación, los valores o el ocio, entre otros.

"La migración ilegal está entre las principales problemas que los jóvenes identifican como que les afecta y demandan una acción prioritaria del Gobierno", explicó a EFE la coordinadora del estudio, Ariadna Pérez, quien destacó que la investigación muestra un avance del discurso que percibe la inmigración como una amenaza.

Te puede interesar España desafía la tendencia y aprueba una regularización extraordinaria de migrantes

Por ejemplo, si en 2020 el 65 % de los jóvenes quería vivir en una sociedad diversa, el informe recoge el descenso hasta el 42 % en 2025.

Por el contrario, aumenta del 47 % al 72 % la creencia de que "deben esforzarse a las costumbres y la cultura española".

"Otra dimensión donde se percibe la migración como amenaza es en los recursos del estado de bienestar y lo vemos con indicadores como el de que les damos demasiadas facilidades, y está conectado con la creencia de que la política migratoria es demasiado laxa".

El estudio muestra el crecimiento de la percepción de exceso de facilidades hacia la inmigración del 30 % en 2020 al 59 % en 2025.

El 65 % de la juventud encuestada cree que empieza a haber demasiados inmigrantes (hace cinco años lo creía el 34 %) y desciende el porcentaje que defiende la idea de que hay que respetar todas las costumbres de los migrantes que no sean contrarias a la Constitución del 74 % de 2020 al 64 % de 2025.

En la balanza positiva, baja la idea de que "quitan el trabajo": así lo pensaba el 78 % en 2005, el 47 % en 2020 y el 43 % en 2025; y se mantiene estable la percepción de que son necesarios a nivel económico, tal y como expresa en torno a la mitad de los jóvenes.

Insatisfechos con la democracia

La misma encuesta refleja que el 68 % de los jóvenes españoles está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia y la mitad cree que a veces se necesita más "mano dura" y que un régimen autoritario puede mantener mejor la paz social.

El informe señala que aunque los jóvenes no muestran desinterés por la política, sí manifiestan una creciente desconfianza hacia el funcionamiento del sistema democrático.

Casi siete de cada diez declara poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia, mientras que el apoyo al sistema pasó de superar el 80 % en 2019 (según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo demoscópico público) a rondar el 60 % en el presente informe.

En los últimos cinco años, los jóvenes que se definen como de izquierdas o de centro izquierda disminuyeron en unos 12 puntos porcentuales, mientras que los de centro derecha o derecha subieron casi 14 puntos. Una tendencia que se observa sobre todo en los que se identifican como católicos.