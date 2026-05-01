España exige a Israel la liberación del español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

Fotografía publicada en el perfil de X del Ministerio de Exteriores de Israel que confirmó que todos los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel, excepto los dos que serán transferidos a territorio israelí para ser "interrogados", se encuentran ya en territorio griego. ( EFE/PERFIL DE X DEL MINISTERIO DE EXTERIORES DE ISRAEL )

El Gobierno de España exigió la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza, y condenó su retención y posible traslado a Israel, según informaron fuentes del ministerio de Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar toda la información y exigir que se respete la legalidad internacional y los derechos de los integrantes de la flotilla.

Doble nacionalidad

Los alrededor de 175 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran ya en territorio griego, confirmó hoy el Ministerio de Exteriores israelí, que anunció que Saif Abukeshek, con doble nacionalidad española y palestina, y un brasileño serán llevados a Israel para ser "interrogados".

En un mensaje en sus redes sociales, el ministerio de Exteriores israelí informó este viernes de su decisión de transferir a territorio israelí a AbuKeshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek y Thiago Ávila", dijeron luego fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.