Agentes españoles incautan alijo récord de cocaína en un barco en el Atlántico, según un sindicato

Foto de archivo de un alijo de cocaína incautado en una lancha. ( AFP )

La policía española intervino el viernes lo que podría ser un alijo récord de hasta 40 toneladas de cocaína en un barco en el océano Atlántico frente a las costas de las Islas Canarias, según informó este lunes un sindicato.

La Guardia Civil interceptó la embarcación en aguas internacionales el viernes, y detuvo a una veintena de personas, indicaron este lunes a la AFP fuentes de la AUGC, principal sindicato del cuerpo policial.

Se estima que "son entre 35 y 40 toneladas de cocaína las que se incautaron" en el barco, cuya bodega "estaba completamente atestada" de fardos de droga, según la misma fuente, que consideró que se trata de una "incautación histórica".

La embarcación, que está siendo ahora inspeccionada en Canarias, había zarpado de Freetown, la capital de Sierra Leona, y se dirigía a Bengasi, en Libia.

Presumen que la droga sería distribuida en otras embarcaciones

En base a la experiencia de operaciones anteriores, los investigadores consideran que la carga estaba destinada a descargarse en naves más pequeñas, que la distribuirían después "para entrar en Europa".

"Se precisarían muchas embarcaciones, diferentes puertos, porque una descarga así en un solo puerto despertaría muchas sospechas. Entonces la operación seguramente está coordinada a través de redes internacionales", indicaron las fuentes de la AUGC.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que, según las primeras observaciones, el alijo podría ser "uno de los más importantes, no solamente a nivel nacional de importación, sino a nivel internacional".

Por el momento se desconocen detalles de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, añadieron las fuentes de la AUGC.

Consultada por la AFP, la Guardia Civil declinó confirmar los detalles de la operación.

Los estrechos vínculos de España con América Latina, así como su proximidad a Marruecos, gran productor de cannabis, convierten al país en una entrada clave de drogas hacia Europa.

En 2024, la policía española confiscó 13 toneladas de cocaína ocultas en una embarcación con contenedores que llegó al puerto andaluz de Algeciras, en el sur, procedente de Ecuador, el mayor alijo de esta droga registrado en el país.

En enero, la policía realizó su mayor incautación de cocaína en el mar al abordar un barco que transportaba casi 10 toneladas de esta droga.