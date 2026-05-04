Exministro español niega malversación en compra de mascarillas

El Tribunal Supremo investiga a José Luis Ábalos por corrupción en el caso Koldo desde el año pasado. ( EFE )

El exministro de Transportes español, José Luis Ábalos, clave en el ascenso al poder del socialista Pedro Sánchez, negó este lunes irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, en un juicio por corrupción en el Tribunal Supremo de Madrid.

"Fue un contrato más", dijo Ábalos al ser preguntado por un contrato de 8 millones de mascarillas presuntamente pactado a cambio de comisiones, en un juicio incómodo para el presidente del Gobierno y los socialistas españoles.

"Fue una odisea traer mascarillas para todas las administraciones. Al menos nosotros las pudimos traer los primeros en España, y a un precio bastante inferior a la media del momento", narró el antiguo secretario de organización socialista, de 66 años.

"Fue un éxito", sentenció Ábalos, atribuyendo cualquier problema en los contratos a las urgencias del momento.

"Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y sepan, yo no he contratado jamás", dijo sobre los técnicos de su ministerio.

"No he formado parte de ningún órgano de contratación jamás", añadió en la fase final de este juicio que, con toda probabilidad, quedará visto para sentencia el martes tras las conclusiones de las partes.

El alegado rol de Ábalos

Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan desde el 7 de abril en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de covid-19, y otras irregularidades.

A cambio de conceder estos contratos, Ábalos logró presuntamente sobresueldos mensuales, el pago de vacaciones familiares, favores a sus amantes e incluso el pago de prostitutas.

El exministro de 66 años, para quien la fiscalía pide 24 años de cárcel, fue una figura central en el ascenso de Sánchez y el hombre más poderoso en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde su papel de secretario de organización.