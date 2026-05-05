España no ve riesgo de hantavirus en el país, pero advierte de bulos y desinformación

Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos para confirmar si hay más personas afectadas por el hantavirus. ( EFE/ MARISCAL )

El riesgo por el hantavirus en la población española es "extremadamente bajo", pues el brote está limitado al crucero que se encuentra en Cabo Verde, según el Ministerio de Sanidad español, que advierte de bulos y desinformación y abogó por dar una "salida razonable" a la crisis del crucero evacuando solo a los enfermos o sintomáticos.

El Ministerio subraya, en un comunicado divulgado este martes, que "aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los pasajeros españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias. El riesgo para la población española se considera muy bajo".

Aunque reiteró que "el riesgo sanitario para la población general es extremadamente bajo" y que "no se prevé afectación para la población general", el Ministerio sí advirtió del "riesgo de desinformación originado en redes sociales que puede derivar en alarmismo social y difusión de bulos".

"En España no es necesario tomar medidas de prevención específicas", prosigue Sanidad, que recuerda que en el buque se encuentran 147 personas de 23 nacionalidades diferentes, y entre ellas 14 españoles (13 pasajeros y un tripulante) que, en principio, se encuentran bien de salud.

Seis casos confirmados

Hasta el momento, ha habido seis casos de hantavirus en ese barco, de los cuales dos han sido confirmados por el laboratorio. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra hospitalizado en Sudáfrica en estado crítico. Los otros dos posibles contagios siguen en el buque, cuyo destino definitivo está por decidir.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, abogó por dar una "salida razonable" a la situación, que consistiría en solo evacuar a los enfermos o sintomáticos, sin necesidad de una cuarentena del resto del pasaje en puerto.

Simón aseguró que trabajan para que las personas que dieron positivo en hantavirus, una enfermedad viral grave transmitida por roedores, sean repatriadas desde Cabo Verde, lugar donde está atracado el barco.

Por lo tanto, si se lleva a cabo la evacuación, el crucero estará sin casos y, por ende, "sin riegos", explicó sin especificar el lugar donde se dirigirá finalmente el barco.

"Sea en Holanda, sea en España o sea en Europa, tenemos que dar la salida más humana y razonable a este problema", dijo Simón.

El director del Ccaes añadió que el contagio entre personas es "muy raro", pero no se puede descartar la posibilidad.

Precisamente, este miércoles un equipo de epidemiólogos va a revisar el buque para determinar las acciones a seguir, según acordaron el Ministerio de Sanidad de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS).