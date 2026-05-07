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hantavirus crucero
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El hantavirus, un virus muy conocido para la ciencia y que nada tiene que ver con el covid

El hantavirus, aunque conocido, presenta diferencias significativas en su transmisión comparado con el SARS-CoV-2 y el ébola

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    El hantavirus, un virus muy conocido para la ciencia y que nada tiene que ver con el covid
    Los recientes casos de hantavirus se reportaron en un crucero que salió desde Argentina. (FUENTE EXTERNA)

    El hantavirus detectado en un crucero es un virus conocido y vigilado por la ciencia. La investigadora Noemí Sevilla afirmó que no tiene relación con el covid ni con el ébola y que, siguiendo los protocolos, no debería causar una gran alarma sanitaria.

    Sevilla explicó que la transmisión del hantavirus es muy baja. Mientras el covid tenía un "valor R" cercano a 5, el hantavirus tiene uno inferior a 1, por lo que el contagio entre personas es difícil y poco frecuente.

    La experta señaló que incluso la variante Andes, la única capaz de transmitirse entre humanos, requiere contacto cercano y prolongado. Por eso no espera consecuencias más allá de quienes estuvieron en el barco.

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    • El hantavirus suele contagiarse por contacto con excrementos de roedores. Actualmente no existe vacuna universal ni tratamiento preventivo debido a la gran variabilidad del virus.

    Tampoco tiene nada que ver este virus con la familia de hantavirus que hay en Europa, señaló la investigadora, y aseguró que en el caso de la variante europea no se conoce ningún caso de zoonosis.

    Protocolos de actuación en principio suficientes

    Los protocolos de actuación que han diseñado las autoridades deben ser, según Noemí Sevilla, suficientes para contener la crisis perfectamente acotada, y se mostró convencida de que las medidas que ya se han previsto van a ser suficientes para cortar por completo la cadena de transmisión.

    Noemí Sevilla apuntó la importancia de controlar y testar a todas las personas que formaron parte del pasaje y que ya habían abandonado el barco antes de saltar la crisis, para determinar cómo y por dónde se han movido.

    Insistió en la baja capacidad de transmisión del virus y el bajo riesgo, aunque hayan estado en contacto con otras personas.

    "Ahora mismo, creo que todo está bajo control en el barco y que no va a salir de allí."Noemí SevillaInvestigadora.
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