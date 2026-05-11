El Gobierno español y la OMS finalizan este lunes el desembarco de todo el pasaje del Hondius

Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, este lunes. ( EFE )

El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud tienen previsto finalizar este lunes la operación de desembarco de todo el pasaje del crucero Hondius, tras el brote de hantavirus que se declaró a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur.

Con la salida de estas personas, se espera que el buque, fondeado desde la madrugada de ayer en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, ponga rumbo a Róterdam con una treintena de personas a bordo, donde será desinfectado.

Los últimos pasajeros viajarán juntos

Los 22 pasajeros del MV Hondius que quedan por desembarcar viajarán juntos en un mismo avión con destino a Países Bajos y no en dos, como estaba inicialmente previsto, por problemas en la aeronave procedente de Australia.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha detallado que las personas pendientes de desembarcar son cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico y, el resto, miembros de la tripulación, cuyas nacionalidades son variadas.

En estos momentos permanecen en el crucero 54 personas: las 22 que serán desembarcadas más otros 32 tripulantes que viajarán por mar hasta el puerto de Róterdam.

La ministra no ha podido concretar la hora de salida de ese vuelo a Países Bajos, pero sí ha recalcado que el MV Hondius permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla «máximo» hasta las siete de la tarde, hora local, porque «ese es el compromiso».

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-90006-am-4d86854e.jpeg Uno de los pasajeros evacuado del crucero, en el autobús de la UME que les trasladó al aeropuerto. (EFE)

Los españoles pasan la noche sin síntomas

Mientras, en Madrid, los pasajeros españoles del crucero han pasado su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla, a donde llegaron asintomáticos a media tarde de este domingo para pasar la cuarentena y donde están siendo sometidos a un estricto seguimiento clínico.

La cuarentena de esos 14 españoles que permanecen aislados podrá extenderse hasta 42 días y llegar así hasta el 17 de junio, aunque el tiempo debe ser ahora reevaluado tras el positivo en hantavirus de una pasajera francesa del Hondius.

El Hondius ultima las tareas para zarpar hacia Países Bajos

El crucero holandés reposta y ultima los preparativos en el puerto canario de Granadilla (Tenerife, Atlántico) para partir hacia Países Bajos, previsiblemente a las 19.00, hora canaria.

El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que la operación de avituallamiento barco a barco, habitual en los fondeos, se prolongará por espacio de entre cuatro y cinco horas, en función de la presión aplicada.

Además de combustible, el crucero recibirá el avituallamiento de suministros con las barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes.

Según el último balance efectuado anoche por la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, así como el director general de la OMS, Tedros Adhanom, el domingo se realizaron siete vuelos que transportaron personas de ocho nacionalidades.

En el planificado por Países Bajos, estado de bandera del crucero, viajaron ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.

Nuevos casos confirmados y negativos

En relación con el caso con síntomas detectado en Francia, la mujer que figuraba entre los cinco franceses evacuados el domingo desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo, ha dado positivo en el test al que se le sometió.

La ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, ha revelado este lunes que, después de los primeros síntomas, su estado «ha empeorado durante la noche».

Además, en una entrevista a la emisora France Info, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.

También ha dado positivo uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias.

Según ha informado el Departamento de Salud de Estados Unidos, otro presenta síntomas leves, por lo que ambos han viajado en un avión con unidades de biocontención para mayor precaución.

Mientras, en España, las dos mujeres ingresadas por haber sido contacto de una de las pasajeras del crucero fallecidas han dado negativo en la enfermedad.

Una de ellas, hospitalizada en Alicante, ha pasado a estar en cuarentena, al dar negativo en dos pruebas ya.

También ha sido negativa la prueba PCR realizada a la vecina de Barcelona que está en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona.

No obstante, esta mujer también guardará un periodo de cuarentena de entre tres y seis semanas.

La noticia luctuosa de las últimas horas se ha registrado en Tenerife.

Un guardia civil de 62 años falleció en la tarde de ayer en el puerto de Granadilla de Abona, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Según informó la asociación profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife y tenía asignada función de reserva en el puesto de mando operativo.

Los equipos sanitarios presentes en el muelle intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero sin resultado.