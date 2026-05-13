Un hombre que asesinó a su exnovia en España admite haber matado y emparedado a otra mujer

Un hombre condenado a 24 años de prisión por haber matado a su exnovia y madre de su hijo en Torremolinos (Málaga) en 2023, confesó hoy que previamente, en 2014, mató y emparedó a su anterior pareja, de 22 años, en este municipio del sur de España.

El procesado, Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, había admitido que mató a su exnovia de 28 años, llamada Paula, pero respecto al crimen de la joven italoalbanesa Sibora Gagani solo reconocía que la había emparedado. Negaba su muerte y afirmaba que "era un asunto bastante mas complejo".

Durante la instrucción del caso negó ser el autor del asesinato e incluso llegó a afirmar que la Policía mentía y le había "vendido", versión que nunca creyeron los investigadores ni la Fiscalía, que pide que sea condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia machista, con el agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.

Jurado popular asumirá el juicio

Marco R. será juzgado por un jurado popular por el asesinato de Sibora, en un procedimiento diferente al que se llevó a cabo por la muerte de su expareja Paula.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE, el procesado reconoce por primera vez que la mató en el interior del domicilio en el que vivían y asimismo admite la ocultación del cadáver.

El cuerpo de Sibora fue descubierto por la Policía Nacional tras una investigación paralela a raíz de su detención por el crimen de Paula.

Los restos mortales estaban escondido en un doble tabique que Marco R. levantó en un rincón de una habitación en la que ya no vivía, y se encontraba en una caja de madera, cubierto de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El procesado, que actualmente tiene 48 años, conoció a Sibora Gagani en 2009, cuando ella tenía dieciocho años, en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían, según se indica en el relato de hechos del ministerio público. En 2010 se trasladaron a vivir a España.