El poncho español que hace a los militares invisibles a los drones

El poncho multiespectral Velum, producido por una empresa española. ( FUENTE EXTERNA )

Una empresa española ha desarrollado el poncho multiespectral Velum, una prenda de camuflaje para las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad que dispone de una avanzada tecnología de enmascaramiento para evitar la detección térmica o de infrarrojos como los que utilizan los drones militares.

La compañía de uniformes tácticos Fecsa presentó este jueves la prenda, que tiene una eficacia "absoluta" cuando se trata de cámaras térmicas o de infrarrojos instaladas en drones militares y visores de armas.

Así, los soldados que la utilicen serán "invisibles" a esos sensores, aseguró a los medios su director ejecutivo, Carlos de Cos.

Esta innovación es especialmente relevante en guerras como la de Ucrania, donde los drones se han convertido en el arma ofensiva principal, y Fecsa planea desarrollar el material para aplicarlo a vehículos y reducir su visibilidad térmica a menos del 0.30 %.

"Es un producto que ya nos demandan y que se ve que tiene una utilidad práctica inmediata", dijo De Cos a EFE.

Más de 300,000 unidades de productos de esta empresa están equipando a las Fuerzas Armadas ucranianas: "Nuestros cascos han salvado vidas en Ucrania", resaltó el directivo. No les venden de manera directa, sino que son otros países los que les donan el material, precisó.

Gran demanda

La empresa, ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), ofrece sus servicios en más de quince mercados europeos y provee de equipamiento a gran parte de las Fuerzas Armadas del continente.

Este año, el 71 % de sus ventas han ido dirigidas a fuerzas y cuerpos de seguridad españoles y al Ministerio de Defensa, aunque la guerra del este de Europa disparó sus exportaciones en 2023 y 2024.

Sus nuevos proyectos se centran en cascos de alta resistencia y trajes y máscaras de protección contra ataques nucleares, químicos o biológicos, entre otros.

En el sector civil, Fecsa confecciona equipos ignífugos para bomberos que cuentan con medidores de estrés térmico y produce blindajes balísticos para vehículos de carga y operativos.