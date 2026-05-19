Tras año y medio de investigaciones, imputan al hijo del fundador de Mango por su muerte

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio textil Mango y el hombre más rico de Cataluña, culmina casi un año y medio de investigaciones en las que los Mossos (la policía catalana) han analizado desde el celular hasta el entorno del sospechoso, cuya familia defiende su inocencia.

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al despeñarse desde 150 metros de altura durante una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona, noreste de España), una ruta sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niños.

En enero de 2025, la jueza que indaga la muerte del empresario, archivó provisionalmente la causa, a la luz de los resultados de la autopsia y de los primeros informes del caso que apuntaban a un accidente.

Sin embargo, la reabrió dos meses después para incorporar nuevos atestados y permitir a los Mossos d´Esquadra practicar nuevas diligencias, ya que no habían quedado convencidos con las explicaciones que les dio Jonathan Andic, único testigo de los hechos.

El hijo del empresario fue interrogado en más de una ocasión por la policía catalana, antes de su imputación.

Una excursión sencilla

El recodo de la montaña por donde se precipitó el fundador de Mango es uno de los principales indicios de criminalidad a que se aferran los investigadores: un ángulo en el que aseguran que es difícil despeñarse por un mero tropiezo, dado que el precipicio no bordea el camino, según fuentes cercanas al caso.

¿Un móvil económico?

La policía catalana engarza esos elementos con el que creen podría ser móvil de un eventual homicidio: el rencor que Andic podría guardar a su padre tras ser apartado de la primera línea de la compañía y dejar en junio de 2025 la dirección de Mango Man de la que fue responsable durante 17 años.

Su familia, sin embargo, desmiente esa supuesta mala relación de Jonathan con Isak.

Desde la muerte de su padre, el primero ha liderado la gestión de las sociedades patrimoniales de la familia, que han heredado a partes iguales él y sus dos hermanas y cuya estructura también ha sido analizada por los Mossos.

Operaciones de Mango en RD La marca se ha convertido en uno de los mayores imperios textiles de Europa, diseñando ropa para damas, caballeros y niños bajo la línea Mango Kids, manteniendo como eje central la creatividad y el diseño. Mango llegó a la República Dominicana en 2001 con su primera tienda en Acrópolis Center, hoy Acrópolis Business Mall, en la provincia Santo Domingo, convirtiéndose en una de las primeras cadenas internacionales de moda en establecerse en el mercado local. Diez años después, la firma amplió su presencia con otra tienda en el corazón de la capital dominicana, BlueMall, y posteriormente continuó creciendo en importantes centros comerciales del país. En la actualidad, cuenta con dos establecimientos en el país: la tienda de Agora Mall, inaugurada originalmente en 2012 y renovada en 2019 con un espacio más amplio en el segundo nivel del centro comercial, y otra sucursal en Agora Santiago Center, en Santiago de los Caballeros, abierta recientemente. La operación y expansión de Mango en el país está a cargo de Phx Retail, grupo que también maneja en esta nación marcas vinculadas al gigante español Inditex.