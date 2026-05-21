El juez bloquea 490,780 euros de las cuentas del expresidente español Zapatero

Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. ( EFE/JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO )

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el bloqueo de 490,780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que le sitúa como el "líder".

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado que investiga el caso Plus Ultra acordó el bloqueo de saldos de las cuentas del exdirigente socialista hasta el límite de esos 490.780 euros, que sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas clave de la trama, la consultora Análisis Relevante, entre 2020 y 2025.

Fuentes jurídicas informaron a EFE este jueves de que el magistrado adoptó esta decisión -que afecta también a otros implicados de la trama- a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado martes, día en el que el magistrado imputó a Zapatero y le citó a declarar el próximo 2 de junio, acordó asimismo el "bloqueo de diversas cuentas bancarias", tal y como consta en una resolución judicial en la que se forma una pieza separada de la causa, algo habitual en estos casos.

Según explicaron las fuentes jurídicas, este tipo de bloqueo de cantidades es una medida habitual en estas investigaciones penales y va dirigida a asegurar una eventual responsabilidad civil a imponer en un futuro al investigado.

Zapatero está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y "su entorno más próximo" a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

Claves del caso

Análisis Relevante es una de las empresas clave del caso. Propiedad de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y considerado su "lacayo" por responsables de Plus Ultra, el juez califica la sociedad de "instrumental" para canalizar esos fondos, en un periodo que "coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas".

Entre marzo de 2021 y junio de 2025, según la investigación, la cuenta compartida entre Zapatero y su mujer recibió pagos de Análisis Relevante de 445,200 euros, si bien en el año 2020 también constan tres transferencias por 29,680 euros.

Por lo tanto, según el juez, en ese periodo el expresidente recibió un total de 490.780 euros, que es lo que ahora acuerda bloquear.

Zapatero, que aseguró que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de Plus Ultra y dijo que defenderá su inocencia, explicó en el Senado el pasado mes de marzo que él cobró 70,000 euros brutos de media al año de Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó a Hacienda.