Las alertas por calor y riesgo de incendios se extienden por varios países europeos

En el Reino Unido, este lunes 25 de mayo 2026 se ha alcanzado la temperatura más alta del mes, los 33,5 grados centígrados. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Las elevadas temperaturas que se registran en buena parte de Europa, superiores a las habituales en mayo, han obligado a las autoridades de varios países a decretar alertas por calor y a extremar las precauciones para evitar incendios forestales.

En el Reino Unido, este lunes se ha alcanzado la temperatura más alta en un mes de mayo, los 33,5 grados centígrados marcados en las inmediaciones del aeropuerto londinense de Heathrow, cifra que supera los 32,8 grados registrados en 1922.

Las autoridades meteorológicas calculan que los termómetros podrían llegar hasta 35 grados durante la jornada del lunes.

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Temperaturas récord en varios países europeos

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) sitúa las temperaturas más altas en las próximas horas en el centro y el sur de Inglaterra, especialmente en el área de Londres, y en Gales.

En España, tres comunidades autónomas (regiones) del norte del país (Asturias, Cantabria y País Vasco) y el archipiélago de Canarias están en aviso amarillo por temperaturas de más de 34 grados centígrados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante el fin de semana España ha experimentado "temperaturas muy altas para la época", entre cinco y diez grados por encima de lo habitual.

Este episodio de calor se acentuará durante el resto de la semana, con un repunte de las temperaturas a partir del miércoles.

En Francia, los servicios meteorológicos han colocado a 18 departamentos, incluido París, en alerta amarilla por la ola de calor.

Según Météo France, se trata de un "episodio de calor precoz" que afecta sobre todo al oeste del país y a la capital.

La ola de calor se extiende hacia el norte, con termómetros por encima de los 30 grados. Solo parte de las fachadas atlántica y mediterránea se escapa de estas elevadas temperaturas.

En Portugal, siete municipios del Algarve (sur) y una treintena del interior del país están en riesgo "máximo" o "muy elevado" de incendio por la subida de las temperaturas, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

El aumento generalizado de las temperaturas, que comenzó el jueves, se mantendrá al menos hasta el fin de mayo.

Irlanda también registra temperaturas récord para mayo, que podrían superar los 28 grados en los próximos dos días.

El día más caluroso en mayo se registró en 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane, en el condado de Kerry, cuando el mercurio subió hasta los 28,4 grados.

Las condiciones podrían cambiar a partir del jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste.

En Alemania, el largo fin de semana (por la festividad de Pentecostés) ha sido muy cálido, con máximas de 33 grados el sábado.

Las temperaturas han ido descendiendo posteriormente, aunque, según la previsión del Servicio Meteorológico Alemán (DWD), es posible que a lo largo de la semana vuelvan a alcanzarse los 30 grados en algunas zonas.

Austria ha activado este lunes alertas amarillas por altas temperaturas en cinco capitales regionales del país con valores superiores a 30 grados y previsiones de un ligero aumento el martes, según el servicio meteorológico público Geosphere Austria.

En la capital, Viena, los termómetros llegarán hasta los 30 grados.

La alerta amarilla por esta primera ola de calor del año se mantendrá en amplias zonas del país el martes y el miércoles.

En la misma línea, el servicio meteorológico de la República Checa ha alertado sobre el riesgo de incendios forestales en las regiones central y noroeste de Bohemia, una advertencia que podría extenderse a otras zonas del país.

Praga, situada en la región de Bohemia Central, registró máximas de 29 grados durante el fin de semana, muy por encima de los valores habituales para mayo.

El récord histórico para este mes en la capital checa es de 32,2 grados, alcanzado el 11 de mayo de 1866.

Italia vive temperaturas casi veraniegas debido a un anticiclón de origen subtropical instalado en el área del Mediterráneo.

Las altas temperaturas, superiores a lo habitual, se mantendrán, según los expertos de 'IlMeteo.It', hasta el jueves.

En Milán se alcanzarán picos de 35 grados, mientras que en la capital, Roma, o en Nápoles (sur) el mercurio rondará los 30 grados.