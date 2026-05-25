La Policía española apunta a un empresario amigo de Zapatero como ejecutor de sus órdenes

La información fue citada en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española al que tuvo acceso EFE. ( IMAGEN ILUSTRATIVA. )

La Policía española sitúa al empresario Julio Martínez Martínez como "receptor y ejecutor de órdenes" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la presunta red relacionada por el préstamo de la aerolínea venezolana Plus Ultra y al frente de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.

Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española, al que ha tenido acceso EFE, sobre la investigación de una presunta trama de tráfico de influencias en la obtención de la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la aerolínea venezolana, por la que ha sido imputado Zapatero.

¿Cuál es el papel de Julio Martínez Martínez en la presunta red?

En el documento, la Policía española habla de "una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados" por Zapatero a favor de terceros.

"En la cúspide de la red" se encontraría el propio Zapatero y, en un segundo nivel "operarían sus lugartenientes", su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez y su hombre de confianza en Venezuela, Manuel Aaron Fajardo García -identificado en una conversación como "pieza de ZP en Venezuela".

Sobre Martínez -a quien directivos de Plus Ultra aludían como el "lacayo" de Zapatero-, el informe describe que este actuaría a varios niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como "receptor y ejecutor de órdenes directas" de Zapatero y como persona al frente de un entorno societario cuyo objeto sería la canalización de los fondos abonados por los clientes al entramado.

En otro punto del informe, la UDEF señala que la "posición formal" de Martínez como titular de las sociedades constituye "una mera apariencia o cobertura instrumental" destinada a encubrir "la verdadera dirección ejercida" por Zapatero, una "figura de liderazgo no visible en la estructura formal".

Detalles sobre las sociedades offshore

En un tercer nivel jerárquico, estaría presuntamente la secretaria de la oficina del expresidente Zapatero, María Gertrudis Alcázar, "quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por éste" y Cristóbal Cano Quiles como "gestor del día a día" del entorno societario controlado Martínez, ambos con "contacto fluido".

Una empresa del amigo de Zapatero en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes

El informe de la UDEF apunta que la red de influencia "dispondría, al menos, de otra sociedad radicada en territorios off shore" además de la constituida en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco) supuestamente bajo instrucciones de Zapatero, con participación de su secretaria y el empresario Martínez Martínez, para recibir fondos en el extranjero y evitar su trazabilidad en España.

En este caso, se trata de una mercantil con un nombre similar a la de Dubái, Landside Holding Ltd, radicada en Islas Vírgenes Británicas, presidida y representada por Julio Martínez Martínez, quien contaría con los servicios de un broker americano para gestionar su cartera de inversión.

La sociedad figura en un acuerdo de negociación hallado entre los correos electrónicos del ordenador del empresario para que esta actúe en nombre y representación de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) ante la negociación que se producirá con la sociedad Noor Capital, Psc.

Este contrato incorpora unos honorarios del 8,75 % de los fondos recaudados durante las negociaciones que serán abonados a Julio Martínez Martínez a través de su sociedad.

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