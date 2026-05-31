España impulsa una campaña contra la explotación sexual de mujeres en América Latina

Las autoridades españolas buscan prevenir la trata de mujeres latinas en el país con una campaña de prevención. ( EFE )

El Gobierno de España comenzará a partir de mañana, lunes, una campaña de sensibilización y prevención a través de su red consular para combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual en América Latina, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El lanzamiento de esta campaña, que se llevará a cabo en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), coincide con la Conferencia sobre Política Exterior Feminista que acoge España los próximos 2 y 3 de junio.

En un comunicado, el ministro José Manuel Albares destaca que "la lucha contra la trata de seres humanos es una prioridad del Gobierno" y de la propia acción exterior española porque constituye "una grave vulneración de los derechos humanos".

En este sentido, subraya la importancia de la prevención temprana y la información veraz como herramientas fundamentales para proteger la libertad, la dignidad y la seguridad de las mujeres.

Los consulados serán clave para la difusión

La campaña será difundida desde los consulados españoles en América Latina, una de las regiones en las que la trata de mujeres con fines de explotación sexual con destino a España tiene mayor incidencia.

Su objetivo es prevenir la captación de mujeres y niñas en origen y proporcionar información "clara y accesible" sobre qué es la trata, cómo operan las redes de explotación y cuáles son las principales señales de alerta ante posibles situaciones de riesgo.

Entre las recomendaciones que recoge la campaña se incluyen la importancia de no entregar documentos personales, verificar por escrito cualquier oferta de empleo o estudios, desconfiar de promesas de viaje inmediatas, proteger la información en redes sociales y mantener siempre canales de contacto con personas de confianza.