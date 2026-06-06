De Madrid al cielo: el papa emociona a una juventud entregada

El papa León XIV durante la Vigilia de Oración con jóvenes en la madrileña Plaza de Lima, este sábado, primero de los seis días que componen su visita oficial a España. ( EFE )

Ni el cansancio, ni las horas ni el calor han hecho mella este sábado en los más de medio millón de asistentes, en su mayoría jóvenes, a la vigilia que León XIV ha presidido en Madrid, el primer gran baño de masas que el pontífice se ha dado en su primer viaje a España.

"¡Que el papa está en Madrid, chavales. Que ya está con nosotros!", jaleaban los animadores ya a primera hora de la tarde desde las múltiples pantallas instaladas a lo largo del madrileño Paseo de la Castellana.

Desde La Coruña a Almería, desde Burgos a Huelva, los jóvenes han ocupado a partir de las tres de la tarde el casi kilómetro y medio que separa la plaza de San Juan de la Cruz de la de Lima, donde se ha instalado el escenario donde el papa se iba a dirigir a ellos cinco horas después.

Aunque el calor no ha dado tregua, el ambiente festivo ha predominado toda la tarde gracias también a varias actuaciones musicales que han amenizado la espera.

Y es que desde Madrid se puede alcanzar el cielo, como les ha recordado a los fieles el cardenal José Cobo. El cielo que representaba hoy el pontífice, cuyo paso con el papamóvil por el paseo de la Castellana ha arrancado lágrimas de emoción en una juventud entregada.

El sobrevuelo de dos helicópteros y el movimiento de los agentes de policía que vigilaban la zona avisaban a los asistentes, apostados cerca de las vallas que marcaban el recorrido por el que debía pasar el papamóvil, de que León XIV estaba muy cerca.

Faltaban más de cinco minutos para las 20:30 horas, el momento previsto en el que el papa debía llegar a la calle Vitrubio.

La locura se desataba entre la multitud cuando empezaron a vislumbrar los vehículos de la escolta que precedían al papa mientras por megafonía sonaba el himno "Alza la mirada".

Muy sonriente, el pontífice no paraba de saludar con sus manos a los asistentes y, tras unos pocos metros de recorrido, el papamóvil se detenía para que León XIV besara a una niña pequeña que sus padres le habían acercado.

"Aquí está la juventud del papa", coreaban los fieles a su llegada, al tiempo que enarbolaban la bandera del Vaticano que se vendía en los puestos improvisados a 15 euros la unidad y la de España, con la que se han rodeado algunos, a 5 euros.

Una tranquila y larga espera

Ha sido una larga espera, tranquila y sin incidentes, vigilada sin problema alguno por la Policía y con una carpa de los servicios de atención sanitaria instalada a mitad del recorrido, a la que no han parado de llegar personas afectadas por el calor, pero ninguna grave.

Los voluntarios se han encargado de ordenar cada sector adjudicado por parroquia, colegio o universidad y facilitar agua a quien lo necesitaba.

Muchas banderas de España, rosarios y el lema de la visita "Alza tu mirada" estampado en las camisetas de colores que la mayoría de los asistentes vestían, junto con el nombre del papa y la imagen de un león.

"Es un regalo ver al papa y a la Iglesia viva", ha dicho a Efe Javier, director espiritual de un seminario de Murcia, que ha llegado esta mañana a Madrid, junto con otras 400 personas, entre ellas Daniela, una novicia de 22 años, muy emocionada porque era la primera vez que veía a un pontífice.

No es el caso de Berta, que confiesa que es el cuarto papa que ve en su vida. Eso no ha sido disculpa para viajar desde Orihuela, cuya diócesis ha movilizado 11 autobuses con más de 600 personas, casi todas jóvenes.

Desde Burgos, han llegado siete autobuses. En uno ha viajado Diego, de 14 años, que se confiesa entusiasmado y feliz ante un acontecimiento que le ha parecido "espectacular" y del que destaca el buen ambiente y la organización.

Su padre, Juan José, relata una vez finalizado el acto cómo ha disfrutado con su hijo de una experiencia muy bonita para comprobar cómo León XIV apuesta por la paz y nos hace que seamos mejores personas.

Los bailes, las risas, juegos de cartas y mucha complicidad han hecho más llevadera una jornada que para algunos ha durado más de ocho horas, en las que la juventud católica ha podido sacar músculo y demostrar que el futuro de la Iglesia "está garantizado", en palabras de muchos de los asistentes.

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